Thalía da un golpe a la nostalgia al recordar trilogía de las Marías

Thalía dio un verdadero golpe a la nostalgia y la memoria de sus fans al recordar los melodramas con las que marcó época y que la hicieron triunfar en la pantalla chica, posicionándola como una de las reinas de las telenovelas en la década de los 90.

La protagonista de “Quinceañera”, producción de Televisa, recordó en sus redes sociales la trilogía de las Marías, conformada por “Marimar”, María Mercedes” y “María la del Barrio”, con la que logró la fama internacional, también ganada con su carrera como cantante, y de paso removió algunas de las fibras más sensibles de sus seguidores, quienes tienen en la mente a sus personajes, como si hubiera sido ayer.

Thalía, quien después de ser una de las actrices mexicanas más cotizadas se ha dedicado de lleno a la música, trajo del pasado la imagen de sus personajes más icónicos y agradeció a sus fans todo el apoyo y amor que le dieron en su momento para convertir esta trilogía en una de las más exitosas en la historia de la televisión.

Fue en su cuenta de Instagram donde la intérprete de “Entre el mar y una estrella” compartió con sus más de 17 millones de seguidores un clip en el que aparecen imágenes de “María Mercedes”, “Marimar” y “María Mercedes” y algunos datos del éxito alcanzado por estos melodramas en Latinoamérica.

La esposa de Tommy Mottola también acompañó el video con un extenso texto en el que agradeció a sus seguidores y destacó que, pese al paso de los años, sus telenovelas siguen conquistando corazones de las nuevas generaciones y eso que tienen ya más de dos décadas que se lanzaron.

“¡A tantos años de mis Marías, éstas siguen conquistando corazones en el mundo entero! Gracias a todos los que crecieron con ellas y no se pierden ninguna de sus retransmisiones, y a ustedes mismos por darle a conocer a las nuevas generaciones estas novelas que ya son tradición de nuestras familias”, escribió la histrionisa.

“Increíble cuando se me acercan y me dicen: ‘Cuando yo era niñ@ te veía en Marimar o María la del Barrio. Y siempre contesto: “Cuando ÉRAMOS niños, pues crecí a la par de ustedes mientras grababa las telenovelas”. ¡Ahora, sigamos disfrutando a las Marías como si no hubiese pasado el tiempo!”, agregó Thalía, quien, sin duda, se quedó en los corazones de los televidentes.

El recuerdo fue un golpe a la nostalgia y sus fans no tardaron en manifestarse en los comentarios, haciendo referencia a las icónicas telenovelas y sus inolvidables personajes, que a la fecha siguen siendo referencia en la pantalla chica de los hogares mexicanos.

“Amo a todas las Marías”, “Aquí en Brasil te amamos mucho”, “Una época inolvidable”, “Una reina nunca será olvidada. Una vez María, siempre María”, “María la del Barrio, la mejor”, “Súmale Rosalinda, que me encantó también… Todas tus novelas las vi mil veces… Un beso desde Argentina”, “Clásicos”, “Thalía, aquí en Perú veo ‘María la del Barrio’, lo máximo, me divierte, saludos, estás bella”, se lee en los comentarios.