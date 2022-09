Terminan las grabaciones de Vencer la Ausencia y así se despidieron los protagonistas

Todo lo que empezó como una total algarabía -hace unos meses- sobre una cuarta entrega de la franquicia "Vencer" bajo la producción de Rosy Ocampo, ha llegado a su fin. En la madrugada del 31 de agosto y 1° de septiembre, terminaron oficialmente las grabaciones de "Vencer la Ausencia", la actual telenovela de la creativa de Televisa.

Alejandra Barros, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, María Perroni Garza y Mariana Garza, actrices que conforman el cuadro protagónico femenino de la historia que se enfoca en recrear cómo se debe enfrentar todo tipo de ausencias, se han despedido de Celeste Machado, Esther Noriega Luna, Julia Miranda Chávez, María del Rayo Rojo Gaytán y Margarita Rojo, los personajes que les tocó interpretar en "Vencer la Ausencia".

Pero el elenco masculino conformado entre otros por David Zepeda, Danilo Carrera, Alexis Ayala, Felipe Nájera, Jesús Ochoa, también se despidió de los personajes que les tocó interpretar en esta entrega de Rosy Ocampo, aunque algunos y vienen de otras historias de la franquicia "Vencer". Jerónimo Garrido, Ángel Funes, Braulio Dueñas, Máximo Camargo o Rodolfo Miranda, dijeron adiós a la telenovela en su último llamado y finalizaron las grabaciones de esta cuarta entrega.

Los mensajes de despedida de las protagonistas

Y como es de esperarse, la mayoría de los actores se despidieron con emotivos mensajes de sus personajes, así como de la producción de TelevisaUnivisión, y una de las primeras en hacerlo, aunque fue la que grabó la última escena con Danilo Carrera -según lo dijo entrevista el actor ecuatoriano-, fue Ariadne Diaz, quien a través de su cuenta de Instagram, escribió:

"Último día de grabaciones de @vencermx un proyecto que no me ha dejado más que cosas bonitas, satisfacciones y el placer de compartir con gente muy querida".

Mientras que Mayrín Villanueva compartió un vídeo en sus historias de Instagram junto al equipo de producción y en la que uno de los directores de escena aseguró que la actriz había terminado venciendo la ausencia muy bien, por lo que el staff la llenaron de aplausos en plenas locaciones.

"Hola, pues ya estamos aquí en el último día de grabación, no les enseño lo que estamos grabando porque entonces voy a delatar a todos", dijo la esposa de Eduardo Santamarina, y por otro lado, hubo quien compartió en su nombre:

"@mayrinvillaneva finalizó las grabaciones de VencerLaAusencia el día de ayer 31/Ago/22. Estoy feliz y orgullosa de ti Mayríncita... te amo, siempre estaré aquí apoyándote incondicionalmente", se lee en la dedicatoria.

En tanto, Alejandra Barros también utilizó su perfil de la misma red para despedirse de Celeste Machado, junto a una serie de fotografías: "Gracias Celeste Machado por dejarme contar tu historia!!! Gracias @rosyocampooficial por este hermoso proyecto!!! @mayrinvillaneva @ariadne_diaz @garza_alardin_mariana @mariaperroni_garza @nailea_norvind @alexisayala @danilocarrerah @davidzepeda1 Que honor trabajar con ustedes. Infinitas gracias!!!! @vencermx".

"Es oficial, acabé mi último llamado de 'Vencer la Ausencia', no me caben las palabras para agradecerle a todo el equipo de Rosy Ocampo, a Daniel Estrada, a Benjamín Cann -sobre todo-, por darme esta oportunidad. Éste, es un día que pensaba muy lejano pero ya sucedió... Me llevo un pedacito de ti conmigo, Rayo, tu medalla de bautizo de la Virgen del Rayo se va conmigo para siempre... Gracias de verdad, gracias por todo lo que me sumaste, Rayo; como persona y como artista me cambiaste mucho la vida, me cambiaste mucho la manera de ver la vida y tienes mucho que contar y mucho que vencer", fueron las palabras que María Perroni Garza dijo ante el fin de su personaje y la telenovela con la que entró por la puerta grande como protagonista de melodramas, la menor de la historia.

Otros actores como David Zepeda o Danilo Carrera también aparecieron dentro de las historias de Ariadne Díaz, quien no perdió la oportunidad de grabarse en los sets de grabación junto a sus compañeros actores, en la últimas horas de rodaje de "Vencer la Ausencia".

El vídeo fue compartido por el Canal de YouTube ADJORI. Las grabaciones han terminado, pero "Vencer la Ausencia" todavía se puede seguir disfrutando de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas y se sabe que llegará a su fin el próximo mes de noviembre de 2022.

