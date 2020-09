Televisa tomará acción con Angelique Boyer por supuesto fracaso de novela

La telenovela dirigida por Giselle González, Imperio de Mentiras, de la casa productora, Televisa, donde la francesa Angelique Boyer y Andrés Palacios le dan la vida a los protagonistas, en una historia de ficción, que podría ser recortada en cuanto a sus transmisiones debido al supuesto bajo rating de los televidentes.

Se dice por ahí, que hace días los posibles rumores se hicieron sonar más fuerte ya que la compañía estaría decidiendo disminuir el número de capítulos en la historia ya que no les convendría a los directivos alargar una trama sin popularidad, el público de principio al saber quien encarnaría la obra auguraron que tendría un impacto en la pantalla chica.

A lo largo de sus reproducciones se reflejó el bajo interés de las personas, decepcionándose con descontento por ello, por lo pronto se sabe que son especulaciones que orillaron a la producción a echarle un vistazo a su trabajo.

Aunque esta no el única vez que su equipo de produccion ha tenido inconvenientes, pues tras su rodaje, por primera vez en la historia de la empresa productora, se suspendió sus grabaciones alrededor de marzo como medida ante el coronavirus, debido a que se supo que se había registrado algunos casos en el set.

Imperio de mentiras es una adaptación de la novela turca Dinero Negro Y Amor, que se estrenó el 14 de septiembre en el Canal de las Estrellas, donde Elisa quien es interpretada por Boyer, es una mujer víctima de un enredo criminal tras el asesinato de su padre.

Mientras tanto el protagonista masculino que le dio vida Andres Palacios, a un humilde y honesto ofical de policía llamado Leonardo Velasco, quien su novia fue víctima del homicidio, así ambos se entrelazan para investigar las repentinas muertes de sus seres queridos y escarbar hacia la verdad, ahí averiguan espeluznantes secretos de una red de corrupción.

No pienses dos veces al darle otra oportunidad, si es que no la has visto, de que te atrape con su fascinante ficción y reparto, además se encuentra en variadas plataformas para que puedas disfrutarla, como Blim.

Si tienes curiosidad de cómo graban las escenas y te quieres echar un vistazo detrás de cámaras, puedes buscar su cuenta de Instagram que cuenta con 51 mil seguidores, imperiodementirasof, y te sacarás la espinita de los detalles del arduo proceso de rodaje e inspirarte con los peinados y looks de las estrellas como Leticia Calderon y Susana González.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.