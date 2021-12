Televisa estaría preparando remake de Corazón Salvaje con Kimberly Dos Ramos como protagonista

Tras dejar una marcada huella con su personaje de Isabela Gallardo Torreblanca en la telenovela "La Desalmada" este 2021, la actriz Kimberly Dos Ramos, podría estar en el ojo de los productores de Televisa; y es que hace algunas semanas salió a la luz que la televisora podría tener en mente hacer un nuevo remake de "Corazón Salvaje" para el 2022 y quien diera la noticia, dijo que estaría perfecto que la venezolana diera vida al emblemático personaje que en 1993 diera vida la finada actriz Edith González.

Lo que podría indicar que, tras tener pausado a su personaje que hizo este 2021 bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa y en el que fue pareja por segunda vez en ficción de Gonzalo García Vivanco, Kimberly Dos Ramos, podría interpretar a la Condesa Mónica De Altamira.

No obstante, no hay nada escrito, solo son suposiciones; pero a decir verdad, si la empresa de comunicaciones que preside Emilio Azcárraga Jean optara por hacer de nuevo remake de "Corazón Salvaje" que en 1993 fue protagonizada por Edith González, Eduardo Palomo, Ana Colchero y Ariel López Padilla, y producida por José Rendón, Kimberly Dos Ramos sería una perfecta candidata para el personaje protagónico femenino.

"Televisa estaría preparando la nueva versión de #corazonsalvaje propongo a #Kimberlydosramos (@kimberlydosramos) como la protagonista de la historia Condesa Mónica De Altamira", se lee en el post del pasado 1° de diciembre por parte del sitio telenovelero @elnovelero de Instagram, lo que por supuesto, ha generado diversos comentarios del público.

Pues debido a que "Corazón Salvaje" es una historia emblemática y clásica de las telenovelas mexicanas, y debido a la imborrable participación de Edith González y Eduardo Palomo como protagonistas, al público, parece no gustarles mucho la idea de que la actriz originaria de Caracas, Venezuela, haga el personaje.

Pues entre los comentario se leen algunos como: "Pueden versionar mil veces, pero la original, la de Palomo y Edith será siempre única...", "Ni comparación con Edith González, lo hizo muy bien en Corazón Salvaje".

Y aunque hubo dos fanáticos de la actriz que respondieron con aplausos -indicando que es muy buena idea que Kimberly Dos Ramos personifique a la Condesa Mónica de Altamira-, otro más se niegan rotundamente a la posible participación de la venezolana:

"Dios mío que desastre, esas son joyas que no se tocan, ¿No les quedó claro con el desastre de Corazón Salvaje 2009?, dudo que alguien vuelva hacer Juan del Diablo o Mónica, esa química fue única... esa dulzura y salvajismo, no creo que puedan alcanzarlo ninguno de los actores de hoy en día, a parte de que la mayoría actúa muy sobre actuado, no tienen la calidad actoral suficiente para igualar ese elenco, lo siento, pero ese elenco fue de primera".

Y alguien más apoya la idea anterior: "Ay noooo!!!! No, ESO no se toca....la original es Única!!! En mi opinión no...", pero otros más se inclinan porque pueda ser la propia Kimberly Dos Ramos o Irina Baeva. Lo cierto es que, en caso de llevarse a cabo dicho proyecto, ya estarían dando los pormenores del elenco próximamente.

