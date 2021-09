Telenovela Si nos Dejan inaugurará entrega de premios en España

Tras ser una de las telenovela más exitosa de Televisa, el melodrama "Si nos Dejan" inaugurará importante entrega de premios en España. La historia ha sido recientemente transmitida en Estados Unidos a través de la señal de Univisión.

La producción de Carlos Bardasano en colaboración con W Studios que fue producida para Televisa y Univisión, será parte importante de la primera edición de la entrega con el nombre Iberseries Platino Industria que tendrá lugar en Madrid, España.

Y será en la Madre Patria, que Televisa tendrá el honor de que el exitoso melodrama sea exhibido "Si nos Dejan", que tiene por actuaciones protagónicas las de Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas, Alexis Ayala y Scarlet Gruber, quienes se presume, asistirán a dicho evento.

Lee también: Marjorie de Sousa participó en Miss Venezuela a escondidas de su padre

Pero no serán los únicos presentes. Pues de acuerdo al sitio telenovelero @noveleandomex de Instagram, administrado por Chema Cortés, el cuarteto de actores que encabezan la tele serie, también estarán acompañados por otros importantes intérpretes que han destacado por su participación como son:

Susana Dosamantes (Eva Vda. de Montiel), Isabel Burr (Yuridia Carranza Montiel), Álex Perea (José Rafael Fuentes 'El Cholo'), Gaby Spanic (Fedora Montelongo), Isidora Vives (Miranda Carranza Montiel), Lorena Graniewicz (Karina Gómez), Henry Zakka (Fabián) y Mónica Dionne (Rebecca), entre otros.

Lee también: En minifalda y tenis, Mayrín Villanueva toma agua de la llave en España

De esta forma, gran parte del elenco de la producción televisiva liderada por Carlos Bardasano, quien por ahora está produciendo el remake de "Los Ricos También Lloran", tendrá el privilegio de representar a los melodramas mexicanos en la primera muestra española Iberseries Platino Industria.

Por el momento, se sabe que medios latinoamericanos, españoles y portugueses, estarán presentes en dicho evento, por lo que "Si nos Dejan", se internacionalizará a través de la invitación por parte del evento de la Madre Patria.

En tanto, el tema de la infidelidad y el machismo que aborda el melodrama, es una de las razones por la que la serie mexicana fue elegida para ser exhibida en el país europeo.

Algunos fanáticos de "Si nos Dejan" ha reaccionado favorablemente a la noticia: "Éxitazo. Que feliz de que hayan escogido la novela para exhibirla en Iberseries y feliz de que May y Marcus estén en mi país España representándola".

"Lo veo bien que vengan pero saben los ejecutivos de Televisa que aquí en España no estamos consumiendo novelas mexicanas desde hace muchos años, la última telenovela que se vio aquí en España fue 'A que no me dejas' (2015) y jamás; hay un solo canal en el que sí se veían novelas mexicanas y se han ido por las telenovelas turcas que si les digo, a mí me tienen aburrida".

Síguenos en