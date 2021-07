Telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? llegará a su fin el domingo 11 de julio

La telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" llegará a su fin el próximo domingo 11 de julio de 2021, en un emocionante capítulo de dos horas; sí, la historia que ha llegado a aproximadamente 3 millones de televidentes cada noche desde su estreno, llegará a su fin esta semana y promete traer grandes sorpresas.

El melodrama protagonizado por Eva Cedeño, Mane de la Parra y la primera actriz Diana Bracho, dejará con la boca abierta a muchos de los fanáticos de la historia, debido a los finales de los personajes más despiadados como son Violeta Ayala de Astudillo (Gabriela Platas) y la respetada comunicadora Ofelia del Olmo (Lisette Morelos).

La historia de Doña Luz Torres (Diana Bracho), una matriarca empecinada en unir a sus tres hijos y dejarles como herencia y la convivencia familiar luego de descubrir que tiene un tipo de cáncer incurable y que ya no le queda mucho tiempo de vida, ha hecho que sus hijos se revelen y que insistan en que cada uno quiera vivir su vida a su "beneficio".

Lee también: Ana Martín celebra el Día Mundial del Bikini luciendo cuerpazo como Angelique Boyer

No obstante, han fracasado en algunos aspectos de su vida; lo que los ha hecho recapacitar y entender que lo único que quiere su madre es verlos unidos y felices, luego de haber tenido una infancia y una vida un tanto dura, al no tener con ellos a una figura paterna.

Afortunadamente, la situación se ha compuesto y Regina Rueda (Eva Cedeño) ha encontrado la plenitud laboral tras 15 años de arduo trabajo, entontró también el amor al lado de Patricio Iturbide (Mane de la Parra) y su felicidad no podría ser más plena al estar esperando una hija del amor de su vida.

Lee también: Eva Daniela será pareja del hijo de Juan Osorio en ¿Qué le pasa a mi falmilia?

Pues los principales obstáculos que no les permitía vivir su amor abiertamente, han sido derrivados poco a poco por la pareja, viéndose apoyados en todo momento por la familia. Sin embargo, un hecho lamentable ocurrirá en la familia de Regina que cambiará la vida de todos.

Por su parte Mariano Rueda -el doctor de la familia-, fue víctima de su suegra Violeta Anaya de Astudillo (Platas) con el fin de que que enamorara a su hija Constanza quien por muchos años vivió bajo el yugo de su madre; ella, enamorada aceptó casarse con Mariano pero se llevó una gran decepción amorosa; ahora Mariano está arrepentido y quiere recuperarla y aunque Constanza no lo ha perdonado del todo, podría reanudar su relación con él tras el divorcio.

Eduardo Rueda, el menor de los tres hijos de Doña Luz, ha sido un chico rebelde que no ha encontrado la estabilidad en su vida; no obstante, también ha conocido el amor de Marisol Morales (Daniela Ordaz Castro) y ella le ha hecho ver la gran madre que tiene y por la que tiene que luchar y demostrarle que puede triunfar en la vida.

Por su parte, fue el productor Juan Osorio quien hace algunas semanas informó a la prensa: "Son las dos últimas semanas, ya estamos en el cierre. El domingo 11 de julio es el final a partir de las 20:30 horas. Estoy contento con la audiencia que está teniendo. Un gran trabajo de los escritores, producción y de ustedes, que me han apoyado muchísimo para impulsar nuestra telenovela. Es un regalo de Dios y de la vida"

Ante el cuestionamiento de saber si hay planes de una segunda temporada, Osorio expresó: "No, no hay segunda temporada por el final de la telenovela que no permite hacer una segunda temporada". Además dijo: "Ya estoy preparando el otro proyecto", mismo que se ha revelado que será protagonizado por Biby Gaytán después de muchos años retirada de las telenovelas.

Síguenos en