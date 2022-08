Telenovela Mi Secreto ya tiene póster oficial y fecha de estreno

Tras lanzar el primer tráiler oficial de la telenovela "Mi Secreto" que revela el punto medular de la historia, ahora ha presentado ya, el póster oficial y ya tiene fecha de estreno. La historia que en un principio se anunció como "La Impostora", promete ser todo un éxito en la pantalla chica a semanas de entrar al aire.

Macarena García y Diego Klein son los actores encargados de dar vida a la pareja protagónica y son los únicos dos que aparecen en el póster oficial, con elementos que tienen que ver con el tráiler, como pedazos de vidrio literalmente volando.

La cuenta de "Mi Secreto", en Instagram, ha sido la primera en compartir dicho poster que especifica la fecha de estreno de este melodrama producido por Carlos Moreno Laguillo para TelevisaUnivisión, luego de su éxito "Fuego Ardiente" (2021).

"Este par nos hará vibrar todos los días en #MiSecreto, a partir del 12 de septiembre a las 4:30 p.m. MEX #ConLasEstrellas @cmlaguillo", se lee al pie de dicha publicación que especifica la fecha y hora en que se podrá empezar a disfrutar del melodrama.

Y todo parece indicar que el póster oficial ha dejado con muy buen sabor de boca a los fans de esta nueva historia en la que también formarán parte del cuadro protagónico, Isidora Vives y Andrés Baida, pues tras ver dicho póster, ya han expresado sus ganas de verlos en la pantalla chica.

"QUÉ GUAPOOOOOSSSS", "Desde ya me encanta esta pareja", "Ya la quiero ver", "MATEO TE AMO... DEBES SABERLO", "WOWOWOOWOW AMO, ME ENCANTA, ME FASCINA", "Lindos", son algunas de las reacciones del público a través de la cuenta del melodrama y ya hasta le pusieron nombre a la dupla: "VALTEO" por Valeria y Mateo, los personajes a los que darán vida la carismática pareja de actores.

Otros actores que ya se encuentran listos para salir al aire son Karyme Lozano y el primer actor Eric del Castillo y Tina Romero, quienes marcan su regreso a los melodramas de la televisora de San Ángel después de unos años en pausa; también Claudia Ramírez, Fernando Changherotti, Arturo Peniche, Luis Felipe Tovar, Vanessa Bauche, Luis Fernando Peña, Solkin Ruz, y Ana Layevska y Kuno Becker en una participación especial, entre muchos otros.

"Mi Secreto" entrará al aire dentro de tres semanas, el lunes 12 de septiembre en el horario vespertino de las 4:30 pm en sustitución de "Corazón Guerrero", por el Canal de las Estrellas.

