Telenovela El Conde sigue sumando estrellas para su elenco, Víctor González entre ellas

La recién anunciada telenovela "El Conde" de Telemundo, sigue sumando estrellas a su elenco y tras revelar la pareja de actores que protagonizará el melodrama y a un cuarteto de actores que todo parece indicar que van para villanos de la historia, la mañana de este lunes se dio a conocer que son Víctor González y Erika de la Rosa, quienes se unen al reparto.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Chema Cortés en su cuenta de Instagram @noveleandomex, que fue replicada del sitio @mi_amor_novela_news, y en en la que se revela que esta producción es una nueva versión de "El Conde de Montecristo", cuya otra nueva versión será encabezada por Esmeralda Pimentel y el cubano William Levy.

"El Conde de Montecristo" y ahora "El Conde", es una producción basada en la obra original de Alejandro Dumas y tras anunciarse que serán Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga quienes regresen a la pantalla con esta historia, se sabe que ya están a nada de iniciar grabaciones, el próximo 6 de junio.

En cuanto a Víctor González, es un actor que viene de ser hacer villanías en sus últimas dos producciones como fueron "Quererlo Todo" (2020-2021) compartiendo créditos con Michelle Renaud y Danilo Carrera, mientras que en 2021 se sumó al elenco del remake de "Los Ricos También Lloran" (2022), y como León Alfaro, hizo de las suyas contra los Salvatierra, teniendo un trágico final.

Un total de 30 producciones televisivas son las que componen la carrera actoral de Víctor González, un actor que ha demostrado sus dotes histriónicos entre proyectos de TV Azteca, Televisa e Imagen TV en México y Venevisión en Venezuela.

Por su parte, Erika de la Rosa, también ha tenido proyectos en México en Telemundo, TV Azteca y Televisa, televisora en la que ha figurado en los últimos años como la enfermera Mireya Navarro en "Médicos, Línea de Vida (2019-2020), en el remake de "Cuna de Lobos" (2019) en formato para la Fábrica de Sueños, dando vida a una falsificadora de pasaportes y por último, "Caer en Tentación" (2017-2018) como Alina del Villar.

La serie "Amores que Engañan (2022) dando vida a Laura en el episodio "Mía, sólo mía", fue su última participación en televisión para el canal de paga Life Time, compartiendo créditos con el actor mexicano Gabriel Porras.

Se sabe que otros actores como Omar Fierro, Sergio Sendel y Chantal Andere, que vienen de hacer sus villanías en "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) -producción de Nicandro Díaz para Televisa Univisión-, así como Jéssica Coch, quien ya tenía tiempo alejada de los melodramas y estaba enfocada en otros proyectos, también han sido ya confirmados para esta nueva producción de Telemundo.

Y los fanáticos que conocen la trama de "El Conde de Montecristo", ya empiezan a especular y preguntar o a ensamblar las piezas de este rompecabezas: "¿Será que #victorgonzalez sería el mano derecha de #fernandocolunga verdad?" o "@victorgonzalezactor excelente elección!!", lo que indica que les gusta la idea de volver a ver al histrión de 48 años en la pantalla chica.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!