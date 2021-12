Telenovela Amor Dividido ya tiene póster oficial y confirma fecha de estreno

Tras ser revelada por distintos medios, la fecha en la que entrará al aire la telenovela "Amor Dividido", ya ha presentado su póster oficial y confirmó la fecha de estreno a través de redes sociales. La producción de Angelli Nesma Medina para Televisa, ya se encuentra lista para entrar al aire y ocupar un espacio en la televisión mexicana.

Desde que se dio a conocer el elenco de esta nueva producción 'telenovelera', los fanáticos de todos lados comenzaron a imprimir sus sellos particulares a través de imágenes compartidas en Instagram, como la forma en la que ya han bautizado a quienes formarán pareja dentro del melodrama.

Pero el pasado domingo, se reveló el que será el póster o la imagen oficial de "Amor Dividido", confirmando con ello la fecha en la que entrará al aire en la pantalla chica de la televisora de San Ángel.

Lee también: Telenovela Amor Dividido ya tiene fecha de estreno; así luce el elenco

Uno de los sitios telenoveleros más visitados en Instagram como es @noveleandomex de Chema Cortés, se encargó de presentar el póster oficial de la historia protagonizada por Eva Cedeño y Gabriel Soto que tendrá como villanos principales a Andrés Palacios e Irina Baeva.

Mismos que aparecen en dicho póster y se ven acompañados del primer actor Arturo Peniche que viene de dar vida al comandante Alfonso Juárez en "Fuego Ardiente" (2021), Jéssica Mas que hizo "Amar a Muerte" (2018-2019) como Guadalupe 'Lupita' de Valdés y y el actor infantil Iker García Meza que participó en "Vencer el Desamor" interpretando a Tadeo Falcón López -hijo de Adriana López (Claudia Álvarez) y Eduardo Falcón (Juan Diego Covarrubias).

Lee también: Eva Cedeño, Andrés Palacios y los villanos graban promocionales de Amor Dividido

El elenco de esta historia está puesto sobre la mesa y será un total de 21 actores -hasta el momento confirmados-, que pondrán la sal y la pimienta a la historia que girará en torno a la vida de Abril Moreno (Eva Cedeño), Max Stewart (Gabriel Soto), Bruno García (Andrés Palacios) y Debra (Irina Baeva).

Mientras que en la publicación de Chema Cortés se lee: "Póster oficial de #AmorDividido. ¿Qué tal? @amordivididomx", lo que por supuesto ha generado ya algunas reacciones del público conocedor de telenovelas; entre los comentarios que saltan a la vista se leen algunos como:

"Me gusta jaja", por parte del sitio (también telenovelero) @estrellasymas, o el cuarteto de corazones rojos de la famosa Abril Schreiber Abinadé. Otros más aseguran que tiene el mismo toque del póster de la telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcurs Ornellas: "Me recuerda mucho al de 'Si Nos Dejan'...".

O "Me gustó, veo la esencia de 'Allá te Espero' y eso suma" y alguien más quiere saber más sobre el melodrama producido por Angelli Nesma Medina para Televisa: "Me explican por fa quién es el protagonista quién el antagonista, por qué les dicen a los dos protagonistas y de verdad, Andrés sería mejor protagonista".

"Parece póster de Telemundo, me vende esas vibras". Entre tanto, todo parece indicar que al público le ha gustado dicho póster y que se van a "enganchar" con la historia a partir del próximo lunes 17 de enero de 2022 en el horario vespertino de las 6:30 pm en sustitución de "SOS Me Estoy Enamorando", protagonizada por Irán Castillo y Daniel Arenas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!