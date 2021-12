Telenovela Amor Dividido ya tiene fecha de estreno; así luce el elenco

Una nueva aventura de amor y desamor está por comenzar a inicios del 2022; se trata de la telenovela "Amor Dividido" y tras presentar al elenco y arrancar las grabaciones, ya tiene fecha de estreno. Eva Cedeño, Andrés Palacios, Gabriel Soto e Irina Baeva, darán vida a los personajes principales de la historia entre protagonistas y villanos.

La historia está siendo realizada por Angelli Nesma Medina, quien vuelve a producir telenovelas luego de una pausa de tres años desde que hizo "Me Declaro Culpable" (2017-2018), protagonizada por Daniela Castro y Juan Soler, y con ello, trae a un numeroso elenco de actores que seguramente cautivarán a los televidentes a través de la pantalla chica de Televisa.

Tras una serie de fotografías recopiladas por el sitio @elnovelero de Instagram, se puede apreciar cómo lucen los actores del melodrama que llegará a la pantalla chica de la televisora de San Ángel, en enero de 2022, en sustitución de "SOS, Me Estoy Enamorando" que actualmente se pude ver en el horario vespertino de las 6:30 pm.

El elenco está más que listo para iniciar un nueva aventura y entre los actores figuran Eugenia Cauduro y Gaby Rivero, así como el primer actor José Elías Moreno. Arturo Peniche también será parte de la historia y todo parece indicar que será uno de los villanos. En tanto, tras su efímera aparición en el final de "La Desalmada" (2021), también figura el actor cubano Pedro Moreno.

En tanto, Laura Vignatti, Ramiro Fumazoni, Pedro Sicard, Federico Ayos, Marco Méndez, Lisardo, Lambda García, darán vida a personajes secundarios que sin duda, serán clave para descubrir algunos detalles de la historia que en un principio llevaba por título "Allá te Espero" igual que la telenovela original de origen colombiano.

También están confirmados para el melodrama, actores como Patricio de la Garza, Iker García, Ligia Escalante, Joshua Gutiérrez, Jorge Ortín y otras caras nuevas en los melodramas mexicanos.

"La telenovela #AmorDividido llegará en Enero del 2022 a las 6:30 PM por el @Canal_Estrellas. Fotos: IG/@amordivididomx #GabrielSoto #AndrésPalacios #eugeniacauduro #irinabaeva #evacedeño #lauravignatti #ramirofumazoni #pedromorena #gabyrivero #jessicamas", se lee en la publicación de 'El Novelero'.

Y entre los comentarios de los seguidores se lee: "Ya esperando para ver a #Bruno @andrespalaciosd1" o "Sí será el 17 de enero??? [el estreno]"; y mientras algunos quieren ver al chileno Andrés Palacios, otros quieren seguir viendo a la mexicana: "Eva eres más que preciosa, indispensable en las novelas, se te extraña".

Otra fan se inclina por las historias de Televisa: "Amo las telenovelas de Televisa, ya Telemundo no me llama la atención como antes la verdad, las últimas que vi y me gustaron, 'La Doña 1 y 2', 'Betty en NY' y 'Buscando a Frida".

