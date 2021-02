Telemundo ya tiene el remplazo de Fernando Colunga para Malverde

En la semana trascendió la noticia de que la cadena Telemundo había tomado la decisión de sacar al actor Fernando Colunga de la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’, sin dar una explicación al respecto, sin embargo, todo parece indicar que ya hay un sustituto para el galán de telenovelas.

Fernando Colunga fue tendencia durante la semana, al informarse que dejará el papel de Malverde, el nuevo proyecto de Telemundo, televisora con la que firmó a inicios de 2020, y en el cual protagonozaría su primer teledrama después de 4 años de haber dejado Televisa.

Sin embargo, debido a la pandemia por Covid 19, el proyecto paró, y este mes de febrero las grabaciones arrancarían, pero sin Fernando Colunga, puesto que Telemundo decidió que otro actor tome su lugar.

Tal paree que el sustituto de Fernando Colunga sería nada más y nada menos que Pedro Fernández, quien se dice ya firmó contrato con Telemundo para que él sea el protagonista del bandolero sinaloense, Malverd, según el portal La Opinión, de una fuente muy cercana que indicó que en breve comenzaría a grabar las primeras escenas.

El cantante y actor de 51 años, al igual que Fernando Colunga, tiene tiempo sin actuar en un melodrama, pues su última interpretación fue en la telenovela ‘Hasta el fin del mundo’, en 2014, con el personaje de Salvador ‘Chava’ Cruz, sin embargo, cuenta con mucha experiencia al haber actuado desde muy niño.

En aquella ocasión tuvo que renunciar a media telenovela, siendo remplazado por David Zepeda, debido a que mencionó que tenía problemas de salud, sin embargo, se rumoró que fue debido a los celos que su esposa tenía en las escenas donde Pedrito Fernández grababa con Marjorie de Souza.

Sin embargo, no deja de sorprender la noticia que fue tendencia en la semana sobre la salida de Fernando Colunga, pues sus seguidores añoraban el regreso a la pantalla chica viéndolo como un forajido, ya que incluso se habían grabado promocionales en donde el actor personificaba a Malverde, dándonos una provadita de lo que sería su nuevo papel, el cual dijo estar ilusionado porque era uno de los mayores retos de su carrera artística.

Según informó el periodista de espectáculos del programa ‘De Primera Mano’, Fernando Colunga seguirá en la televisora hispana porque tiene contrato para otros proyectos, y que no fue él quien renunció a Malverde, sino fue una decisión tomada por los ejecutivos.

Todo parace indicar que la decisión fue tomada porque se atravesaba con otro proyecto del actor, el cual está por arrncar en los próximos meses, ya que ‘Malverde: El Santo Patrono’, debió iniciar desde el año pasado, pero la pandemia retrasó las grabaciones.

También, el periodista señaló que Fernando Colunga le confirmó que no regresará a México, esto porque se dijo que había salido del proyecto porque se grabaría en El Ajusco, y Colunga no quería regresar por la situación del Covid 19 en nuestro país, lo cual es cierto, pero no fue el motivo de su salida de Malverde.