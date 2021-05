Telemundo presenta el primer tráiler promocional de Parientes a la fuerza

La telenovela "Parientes a la fuerza" está a punto de llegar a la pantalla chica de Telemundo y es por ello, que la televisora, ya presentó el primer tráiler promocional del melodrama que promete mantener pegados al televisor a los miles de televidentes en Estados Unidos y México.

"Parientes a la fuerza" será protagonizado por Bárbara de Regil y Guy Ecker, dos personas que tienen su vida hecha pero que el destino hará que se encuentren y pongan a prueba su amor, luego de pertenecer a dos mundos muy diferentes.

Ellos están solos, ambos personajes tienen un particular familia y por azares del destino, tendrán que convivir juntos "a la fuerza", cambiando todo su entorno y renunciando a su privacidad; lo que desencadenará un sinfín de situaciones que además, pondrán a prueba el amor entre Carmen Jurado y George Cruz, personajes interpretado por de Regil y Ecker.

En las primeras escenas que revelan la relación que habrá entre ambas familias de condiciones muy diferentes, se puede percibir el contraste explosivo que sacará chispas en cada uno de los integrantes de ambos clanes.

George Cruz (Ecker) es un exitoso escritor que ve desmoronada su vida al verse abandonado por su primer amor, Leticia (Chantal Andere). Sin embargo, tras vivir en Estados Unidos, viaja a México donde conoce a Carmen Jurado (Bárbara de Regil), una chica mexicana de escasos recursos pero que lucha por sus sueños al querer dedicarse a la música y llegar a ser una famosa cantante.

George y Camen, creen haber encontrado su media naranja y lo que los hará sentirse vivos de nuevo; por lo que su prioridad como pareja, será compartir un futuro juntos, si imaginar si quiera, que mezclar a sus respectivas familias no será nada fácil.

Pues al conseguir el amor verdadero, Carmen viajará con toda su familia a la mansión de George en Berverly Hills y empezarán a presentarse los enfrentamientos, convirtiendo el pacífico hogar, en una declarada zona de guerra.

Bárbara de Regil, protagonista de la historia de Telemundo, contó a través de su cuenta oficial de Instagram los detalles de Carmen Jurado, su personaje: "Carmen, Directa sensible, distraída, se bloquea cuando se pone nerviosa, cuando se enoja dice cosas q no siente y toma desiciones sin pensar; aventada a la vida en el amor... siempre le ponen el cuerno, se enamora de un hombre mayor".

Y las características continúan: "Está orgullosa de ser quien es, aunque tiene algunas inseguridades; ama a su familia más que a nada; no sabe hablar inglés y se va a vivir a LA. Canta divino, no se queda callada cuando algo no le parece, le gusta usar botas vaqueras, le encanta el azúcar, las donas, los tacos, los pasteles. Es de un pueblo hermoso en México".

Aún no se ha revelado la fecha de estreno, aunque se espera que muy pronto se estrene a través de la señal de Telemundo.