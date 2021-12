Telemundo lanza nuevo avance de Pasión de Gavilanes 2 y revela traiciones

A escasos dos meses para que se estrene la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”, Telemundo ha lanzado un nuevo avance en el que revela mayores detalles de la trama e incluso deja ver que habrá traiciones, algo que ha puesto a pensar a los fans de la exitosa telenovela.

En el teaser, se observa al elenco original en diferentes escenas, asimismo, se presentan a las nuevas caras que llevarán el peso de la historia en esta secuela, pues hay que recordar que han pasado 18 años desde que “Pasión de Gavilanes” llegó por primera vez a la TV.

Será en febrero cuando la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes” tenga su estreno por Telemundo, pero mientras llega el momento, el nuevo avance dejó ver que uno de los hermanos Reyes podría traicionar a su "reina", algo que levantó revuelo entre los fans de este melodrama.

El teaser comienza con una serie de imágenes en planos abiertos de Valle de Leyva, Colombia, locación en la que tiene lugar la historia de “Pasión de Gavilanes”, mientras una voz en off de Danna García y Mario Cimarro acompañan el video.

De igual forma, se van mostrando imágenes de los personajes que forman parte de la trama y hay un momento en específico en el que la palabra “traición” suena y justo es cuando Sarita Elizondo se encuentra mirando una fotografía de Franco Reyes, lo cual puso a pensar a los seguidores de este melodrama.

Hay que recordar que Michel Brown, quien da vida a Franco Reyes en esta ficción, fue el último miembro del elenco original que llegó a un acuerdo con Telemundo para grabar la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes“, anunciando que sería sólo una participación especial.

Ahora, con las imágenes y el anuncio de una traición, los fans de la telenovela han especulado sobre si Franco Reyes traicionará a Sarita Elizondo de alguna manera, por lo que este segundo avance ha revelado más detalles de lo que se sabía anteriormente.

Asimismo, el teaser presentó a los nuevos personajes, que se relacionarán entre sí, pues ha quedado claro que Danna García, Mario Cimarro, Michel Brown, Natasha Klauss, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista no serán los protagonistas en esta nueva entrega, y los fans se han manifestado en redes.

“No me gusta porque parece que uno de los hermanos Reyes va a morir“, “Lo malo que va a competir con los ricos también lloran”, “Me encanta, me muero de amor, va a estar de ataque“, “No me dañen nada, por favor”, “No me digan que Franco le fue infiel a Sara”, “Yo sólo pido que no me toquen a Sarita y Franco, su historia de amor fue mágica y no me gustaría que la dañasen”, “¿Será Franco el que muere o engañó a Sarita?”.

