Tanya Vázquez regresa al melodrama con Corazón Guerrero después de tres años de ausencia

Tras verla actuar recientemente como Sofía Cárdenas Ruíz gracias a la retransmisión de "Rubí" (2004), en 2021-2022, regresa al melodrama la actriz Tanya Vázquez, quien es recordada por su participación en una serie de telenovelas; y este 2022 está de regreso y se une al elenco de "Corazón Guerrero" en el que llevará por nombre Briana, un de las villanas.

Luego de que se destapó poco a poco el elenco de "Corazón Guerrero", producción de Salvador Mejía para la nueva fusión Televisa Univisión, Tanya Vázquez presentó a su personaje de Briana en su regreso a las telenovelas.

Fue en el programa "Hoy", que la nayarita de 44 años habló de su participación de uno de los nuevos melodramas de la televisora de San Ángel, que se estrenarán a finales de marzo.

Arath de la Torre presentó a Tanya Vázquez como una mujer 'tumba hombres' dentro del melodrama: "regresas con un personaje fuerte que juegas con los hombres", a lo que la también modelo contó: "Se enamora de los hombres... Mi personaje va con Diego Olivera -el villano-, es una chava que que viene de Europa, que lo ha tenido todo en la vida, que nada le ha costado, no ha tenido dificultad ¿no?, para relacionarse, para tener oportunidades de trabajo, tiene dinero..."

Y reveló: "Entonces, si le gusta el papá de la amiga, va con el papá de la amiga, va a tener que ver con Diego Olivera y yo soy muy amiga de un de sus hijas, entonces va a estar muy interesante. Y el también va a utilizarme un poquito para la parte política, con un ex novio; va a tener un juego muy interesante también.

Por otro lado, Tanya Vázquez reveló que Diego Olivera no será el único actor que interprete a un villano dentro de la historia de Salvador Mejía Alejandre, quien también está de regreso como productor de melodramas:

"Voy a tener participación con Sabine Moussier, que es un villanaza también y yo feliz de la vida de tener esta gran oportunidad con Salvador Mejía en esta telenovela 'Corazón Guerrero'...".

Por su parte el actor Cristian Gamero, quien también forma parte del melodrama como otro de los villanos de la historia, dijo que como Isaías -su personaje-, tendrá que ver con Mariluz (Alejandra Espinoza) -la protagonista-, y es su primer novio en la historia.

Cristian Gamero contó que será el novio mentiroso y juguetón de Mariluz, por lo que también tendrá un vínculo directo con Ana Martín y Natalia Esperón, quienes darán vida a la abuelita (Conchita García) y madre (Guadalupe García) de Mariluz. Incluso, que hará un triángulo amoroso con Gonzalo García Vivanco, quien interpretará a Jesús Guerrero -uno de los tres hermanos protagónicos-.

La última vez que se le vio actuar en las telenovelas de Televisa a Tanya Vázquez fue en "Por Amar sin Ley" (2018) como Genesis Morelli; pero este 2022 está más que lista para volver a los melodramas y qué mejor que de la mano de Salvador Mejía como ella misma lo dijo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!