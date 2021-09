Sylvia Pasquel anuncia regreso de Isaura, su popular personaje de Amarte es mi pecado

Luego que su personaje en la telenovela “Amarte es mi pecado” se hiciera viral en redes por una escena donde llora por sus ahorros, Sylvia Pasquel anunció el regreso de Isaura Ávila, 17 años después de que el melodrama se transmitiera por el Canal de las Estrellas.

“Amarte es mi pecado” fue una producción de Ernesto Alonso para Televisa que fue protagonizada por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo, y Sylvia Pasquel llevó un rol antagónico con el personaje de Isaura, cuya máxima característica es que siempre traía los dientes manchados con labial.

Su peculiar lloriqueo gritando “Mis Ahorros, mi dinero“ convirtió en tendencia al personaje de Sylvia Pasquel en redes sociales luego que fuera utilizado por internautas para ejemplificar alguna pérdida o mala inversión de su capital, por lo que después del segundo aire que ha tomado Isaura, la actriz anunció que la traerá de vuelta el próximo 9 de septiembre.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la hija de Silvia Pinal anunció el retorno de su popular personaje de “Amarte es mi pecado” y cosechó, rápidamente, cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes le manifestaron que no pueden esperar para volver a verla.

Con un video que compartió tanto en la aplicación de la camarita como en Tik ok, Sylvia Pasquel aparece pintándose los dientes con labial rojo y haciendo uno de los gestos característicos de Isaura, mientras sonaba el tema musical ie la telenovela, interpretado por Ricardo Montaner.

“¿Estás listo o lista para el regreso de Isaura? Aquí te dejo una probadita de lo que se viene este jueves 9 de septiembre. ¡17 años después, Isaura volverá! #fssssshhh”, escribió la histrionisa mexicana en la publicación, recibiendo cientos de reacciones y comentarios, incluso de fans que le preguntaban si había encontrado sus ahorros.

“Te amamos, Isaura. ¡Gracias por volver, linda! No nos vuelvas a dejar. ¿ Entendiste o no entendiste, linda?”, “¿Volverás a guardar tus ahorros en el colchón?”, “Mi actriz favorita”, “Me encantó tu actuación en esa telenovela”, “Gasto mis ahorros para verla”, “Me encantó Isaura“, “Mi personaje favorito sin duda alguna, me encanta“, “Mi villana favorita“, “Icónica la Isaura“, son algunas de las impresiones que se leen en el post de Sylvia Pasquel.

La actriz no reveló mucho más sobre de qué se tratará el retorno de Isaura este 2021, pero se entiende que podría ser grabando un video o quizá realizando una interacción con sus fans en redes, pues hasta el momento Sylvia Pasquel es una creadora de contenido muy interesante y el número de sus seguidores en Instagram casi alcanza los 400 mil.

Cuando el audio de la escena de “Mis ahorros” en “Amarte es mi pecado” se hizo viral, a Sylvia Pasquel no se le pasó por alto e inmediatamente buscó la secuencia en cuestión y la compartió con sus seguidores en TikTok; ahora, cumplirá el sueño de volverla a ver 17 años después de la telenovela.

