Suspenden grabaciones de La Madrastra con Aracely Arámbula por esta razón

El pasado domingo trascendió que el padre de la actriz Aracely Arámbula falleció y a partir de la triste noticia, se ha desencadenado otro tipo de información, justo como que se han suspendido las grabaciones de la telenovela "La Madrastra" por esta razón.

Y es que, pese a que se puede pensar que sería el fallecimiento de Don Manuel Arámbula, la razón principal por la que 'la Chule' no estaría presentándose en los foros de grabación y locaciones para dar vida a su personaje protagónico de nombre Marcia, el duro momento por el que atraviesan ella y su familia no sería la única razón.

Pues se rumora que un nuevo brote de Covid-19 ha contagiado algunos actores de la producción de Carmen Armendáriz y esa sería otra de las razones que llevaron a la producción a suspender las grabaciones temporalmente. Y pese a esto, fue la propia Aracely, quien en su transmisión en vivo que hizo ayer domingo a través de su cuenta de Instagram, aseguró que ella no estaba contagiada y se encontraba perfectamente bien de salud.

Lee también: Gabriel Soto revela cómo fue trabajar con dos ex novias en la misma telenovela

Un contagio entre actores del elenco

Pues de acuerdo a información que circula en la web, serían Aracely Arámbula y Andrés Palacios, quienes hubieran sido los primeros contagiados; no obstante, no serían los únicos ni los primeros actores que habrían dado positivo al Covid-19.

Y es que se ha dicho que las actrices Marisol del Olmo y Julia Urbini, también pescaron el bicho anteriormente, por lo que no asistieron a grabar los promocionales ni a la sesión fotográfica de la telenovela.

Lee también: Reaparece Aracely Arámbula y rompe el silencio tras muerte de su padre

Por su parte, la actriz de 47 años dijo a través su vídeo en vivo que aunque no se encuentra muy bien anímicamente para continuar con sus compromisos laborales, hará todo su trabajo en honor a su padre: "No tengo muchas ganas de grabar la novela, pero lo voy a hacer por él, con todo el amor y con todo el cariño, no he visto los promos porque solamente vi un pedacito, y me parecen muy bonitos, gracias".

"La Madrastra" ya tiene varios capítulos grabados y será el próximo lunes 15 de agosto, cuando entre al aire en el Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 9:30 pm, en sustitución de "Mujer de Nadie con Livia Brito y Marcus Ornellas.

El vídeo con la información fue compartido por el Canal de YouTube ADJORI.

Síguenos en