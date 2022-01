Susana González y Fernando Colunga se internacionalizan con Pasión y Poder en Paraguay

Sin duda alguna, uno de los mejores remakes del 2015, fue "Pasión y Poder", que protagonizada por un cuarteto excepcional integrado por Susana González, Fernando Colunga, Marlene Favela y Jorge Salinas, ha quedado para la historia y este 2022, se internacionalizarán con su retransmisión en Paraguay.

Julia Vallado de Gómez-Luna (Susana González), Eladio Gómez-Luna Altamirano (Fernando Colunga), Nina Pérez de Montenegro (Marlene Favela) y Arturo Montenegro Rivas (Jorge Salinas), fueron los personajes que se disputaron el poder, la pasión y el amor entre ellos mismos, siendo dos familias que siempre vivieron a duelo; en constante competencia.

Pero no serían los únicos, pues el elenco juvenil está integrado por Michelle Renaud quien dio vida a Regina Montenegro Pérez, José Pablo Minor como David Gómez-Luna Vallado y Altaír Jarabo en el papel de Consuelo Martínez de Montenegro, Alejandro Nones como Eric, uno de los hijos del matrimonio Montenegro Pérez.

Por otro lado figuraron Danilo Carrera -el hijo relegado de Eladio Gómez-Luna-, de nombre Franco, Gabriela Díaz Vallado, su novia y sobrina de Julia Vallado, interpretada por Fabiola Guajardo, Jaume Mateu que dio vida a Miguel Montenegro Forero, Irina Baeva como la caprichosa Daniela Montenegro Pérez y Marco Méndez como Agustín Ornelas.

Y a siete años de su estreno, el melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, escrita por Marissa Garrido y basada en la historia original del mismo nombre, llegará este 2022 a la televisión de Paraguay a partir de este lunes 10 de enero. Será en el horario de las 12:30 pm a través de la señal de Paravisión, que se pueda disfrutar de "Pasión y Poder".

La noticia fue difundida en redes sociales, entre otros sitios, por @noveleandomex, de Chema Cortés, el cual, indica que será este enero, que los paraguayos puedan disfrutar de la actuación de los antes mencionados actores y de otros tantos más que figuran en el elenco.

"A partir de este lunes 10 de enero #PasiónYPoder ¡regresa a Paraguay! a través de @paravisionpy. Imperdible a las 12:30 p. m. ¿Les gusta esta telenovela? @elgueromex", se lee en la descripción de la publicación del pasado sábado.

Sin duda, la participación de Susana González y Marlene Favela como rivales de amor y poder, dejó con muy buen sabor de boca a los televidentes y aunque las emociones están a flor de piel por un nuevo reestreno en Paraguay, los fanáticos de redes sociales, ya empiezan a emitir sus opiniones sobre el mismo:

"No. Aunque quizá el mayor problema fue el cast, los principales debieron estar invertidos: Favela como Julia, Susana como Nina, Salinas como Eladio y Colunga de Montenegro la cosa hubiera sido mucho mejor"; pues al parecer no les gustó mucho la elección de 'El Güero' Castro.

No obstante, hay quienes piden una segunda parte del melodrama: "Una segunda temporada con los actores", "Que buena novela #pasionypoder, de lo mejor", "No logré ver esta Novela pero necesito saber que tan buena es y donde puedo verla si vale la pena??", "Y en México pasará?", "Una segunda temporada", "Una de mis favoritas sin duda alguna, obvio no me lo perderé", "Amor de mi vida, Colunga" o "Nunca me gusto", son los comentarios que se leen ante dicho anuncio.

