Susana González y David Zepeda se dan su primer beso en Mi Fortuna es Amarte

La vida no ha sido fácil para Natalia Robles (Susana González) y Vicente Ramírez (David Zepeda), pues cada uno ha vivido un duelo debido a que ambos han sufrido importantes pérdidas en su vida; pero luego de tantos malos entendidos y adversidades, se dan cuenta que están más solos que nunca y que posiblemente estén hechos el uno para el otro; y tras verse solos, Vicente le declara su amor y se dan su primer beso en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte".

El hecho de verse invadido por otra familia en su casa debido a que esa propiedad también es de quien fuera esposa del tipo que le vendió la casa de manera ilegal y falsificando firmas, ha puesto a Vicente entre la espada y la pared, pues por un lado, se ha dado cuenta de que está enamorado de Natalia -una mujer buena que es apoyada por su madre Doña Teresa García (Ana Bertha Espín) y Regina (Daniela Martínez), su hija menor-.

Aunque no así por Andrea (Fernanda Urdapilleta), su hija mayor y el esposo de su madre, Claudio Sevilla (Ricardo Silva), quienes sólo se han dedicado a darle problemas; y es que por un lado, su hija se resiste a vivir en la miseria y prefiere casarse con su novio que es hijo de un millonario pero que le ha advertido que el departamento de lujo en el que vive es sólo para él y le prohíbe que lleve a vivir a alguien más.

Por otro, Claudio Silva es un político fracasado que, aunque muy de mundo, no ha podido alcanzar el éxito en la vida en el terreno profesional. Su última puntada, fue haber confundido a Doña Magos (Carmen Salinas) -la abuelita de Vicente- con una indigente que sólo iba a pedir dinero y le cerró la puerta en la nariz.

Motivo por el cual, en cuanto Vicente se enteró de lo sucedido, fue a sorrajarle un trancazo en la cara que lo dejó tirado en el piso. Y el asunto no pararía ahí, pues éste se aprovechó de sus conectes con las autoridades para hacer efectiva una denuncia por intento de homicidio y daños a su persona.

Acto seguido, Vicente manda poner una barda para dividir la propiedad y se molesta mucho con Natalia, ya que si no fuera por ella, sus familiares no estarían ahí y nada de esto estaría pasado. Pero las súplicas de Natalia por llevarse mejor y compartir la propiedad con las dos familias, es algo que no le ha entrado en la cabeza a Vicente, pues no se hace a la idea de que esté invadido en su propia casa.

Una tarde, Natalia se ofrece a preparar una rica cena para compartir entre todos pero Vicente se niega a comer, no así sus hermanos ni su pequeño hijo, quien sólo con Natalia siente cariño y alivio, pues tras la muerte de su madre, no habla, no expresa lo que siente.

Vicente se molesta con sus hermanos José José y Juan Gabriel porque aceptaron quedarse y tras ver a toda la familia unida en la mesa, sube a su recámara. En su soledad Vicente recuerda los momentos más bonitos que ha tenido con Natalia y cuando todo mundo se ha retirado a sus habitaciones, Vicente baja a la cocina a servirse un plato de comida.

Pero cuál sería su sorpresa que fue encontrado por Natalia y tras hablar un momento a solas, Vicente abre su corazón con Natalia y le dice que se está enamorando de ella inevitablemente y Natalia le responde con un tierno beso.

Para saber qué más de "Mi Fortuna es Amarte", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

