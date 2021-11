Han pasado ya las dos primeras semanas de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" y Natalia Robles -personaje protagónico interpretado por Susana González- no la ha pasado nada bien, pues desde el primer capítulo descubrió el engaño de su esposo, quien lo fue por veinte años; por lo que ha buscado un lugar dónde vivir con sus hijas y tras querer quitarle su casa a Vicente Ramírez (David Zepeda), empieza una batalla campal entre ambos personajes y terminan tras las rejas.

Natalia provoca a Chente, luego de que se diera cuenta de que fue la única propiedad que le quedó para vivir, pero en su desespero, la todavía esposa de Adrián Cantú (Sergio Sendel), no puede entender que su marido lucró con su propiedad y falsificó la firma de ella para hacerse pasar como el propietario legal en la producción de Nicandro Díaz para Televisa.

Tras ello, y después de pedir posada a su hermana, la malvada Constanza (Chantal Andere), y de que ésta les negara su apoyo a ella y a sus dos hijas, siendo también expulsadas de su casa, su propia madre Teresa García (Ana Bertha Espín) y hasta su esposo Claudio Sevilla (Ricardo Silva).

Y en medio del caos, Natalia se arriesga y toma un taxi sin rumbo fijo junto con sus hijas Andrea (Fernanda Urdapilleta) y Daniela (Fernanda Martínez). En el camino, se le ocurre ir a la casa de Vicente, pues ella sabe que ese bien es lo único que le queda.

Por supuesto, toma por sorpresa a Vicente, quien además le cae como "patada de mula" verse invadido en su propiedad que ha estado pagando por años con miles de sacrificios. Y es que, Natalia trata de llegar a un acuerdo con Vicente para que todos vivan en armonía, pero él tampoco logra entender que fue estafado y que la propiedad se la compró a un tipo que en primer lugar no era el dueño y en segundo lugar se la vendió de forma ilegal, con documentos falsos.

En un primer momento y ante la situación que tristemente atraviesa Natalia de no tener dónde vivir luego de que tenía una residencia en donde tenía vida de reina (antes del obligado embargo de todas las propiedades que eran de la familia) ella y sus hijas le tocaron el corazón al protagonista masculino de la historia y luego de un malentendido las echó fuera de su casa.

Pues ahora no quiere dejarlas entrar, debido a que se ha enterado de que ella sólo busca quitarle la casa que con tanto esfuerzo ha pagado, pues le confiesa a Natalia que se ha enterado de puede vivir en casa de su hermana Constanza, sin saber la realidad de las cosas.

Por lo que Natalia, enojada, empieza a destruir los vidrios de las ventanas de la casa, lo que naturalmente desconcierta a Vicente y la cuestiona sobre el porqué está destruyendo su casa y ella le dice que no se preocupe, que sólo acabará con su mitad; la mitad de él la dejará intacta.

Pero cuando la situación sube de tono y no logran llegar a un arreglo, llega la policía y se los lleva a los dos... Estando en la misma celda encerrados, ambos abren su corazón y se cuentan todo lo que no conocen uno del otro.

Para saber qué más pasará en "Mi Fortuna es Amarte", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

