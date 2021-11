Susana González en la calle, exige posada a David Zepeda en Mi Fortuna es Amarte

Su esposo de tantos años -Adrián Cantú (Sergio Sendel)-, la ha engañado vilmente y Natalia Robles (Susana González) ha tenido que abandonar su mansión y la vida de lujos que llevaba tras descubrir que el también padre de sus hijas, las ha dejado en la calle; por lo que ella exige posada a David Zepeda en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte".

Y es que justamente el día que estaban celebrando veinte años de matrimonio, Natalia se dio cuenta que su esposo se fugó con su mejor amiga Verónica Alanís (Denia Agalianu) no sin antes, despojarla de todos sus bienes y la fortuna que había logrado para él y su familia.

Pero Adrián Cantú es un tipo mujeriego y vividor y no le importa pasar por encima de quien sea, ni dañar a sus hijas Andrea (Fernanda Urdapilleta) y Regina (Daniela Martínez) ni mucho menos a Natalia, la mujer que le entregó toda una vida en matrimonio y le dio dos hijas.

Pues luego de haber cometido tantos delitos y movimientos ilícitos, Adrián le robó a su mujer el único patrimonio que tenía a su nombre. Se trata de una casa ubicada en una colonia popular pero eso no fue todo, pues además lucró con el bien inmueble en usurpando su identidad.

Adrián vendió la casa de su esposa a Vicente Ramírez (David Zepeda), un hombre noble de estatus social medio que junto a su esposa han ido pagando la casa poco a poco, depositando en una cuenta que él le dio a su nombre y éste, confiado en el trato que hizo, tiene ya un buen tiempo depositando una cantidad mensual.

Tras el desfalco de la empresa que manejaba Adrián Cantú, salieron a la luz muchas tranzas que hizo el villano de "Mi Fortuna es Amarte", producida por Niacandro Díaz para Televisa. Pero hubo algo que Natalia encontró a su favor; pues la casa que Vicente ha estado pagando por años, era lo único que le quedaba.

Y en su desesperación por encontrar un lugar donde vivir con sus hijas, luego de quedarse en la calle, toma un taxi con todo y maletas y va a parar a la casa de Vicente. Ella le explica que no tiene dónde vivir y hace una tregua luego de exigirle que le regrese la casa; pero el ahora dueño no acepta debido a que él ya tiene buena parte pagada.

Natalia es una mujer buena, pero está pasando por una desesperante situación al darse cuenta con quién estuvo casada por tantos años y descubrir que el hombre al que le entregó su vida es un patán sin escrúpulos y un maldito infeliz.

Al no tener otra alternativa, Natalia llora frente a Vicente y le pide encarecidamente hablar con su esposa para que puedan llegar a un acuerdo y vivir todos en la misma casa. Pero Natalia no se imagina que Lucía Paz Nieto (Adriana Fonseca) fue víctima de un asalto en el banco y murió.

Cuando se entera, se le cae la cara de vergüenza frente a Benjamín (André Sebastián González) el hijo de tan sólo cinco años que ha perdido el habla tras ver morir a su madre y luego vivir el doloroso entierro y el desolador calvario que vive sin ella.

Pues ni sus tíos, ni otra gente puede llenar el vacío que Lucía dejó en él, el mero día de su cumpleaños. Pues sólo su padre puede consolarlo y calmar un poco la tristeza que anida en su corazón.

Luego de querer llegar a un acuerdo, Vicente le pide que se vaya, pues no hay lugar para ellas en esa casa. Y cuando Natalia ya no tiene otra salida, se dirige hacia la puerta junto a sus hijas pero Benjamín voltea a ver a su papá y sólo con la mirada le pide que no la corra. Acto seguido, Vicente le pide a Natalia que no se vaya...

¿Qué pasará en "Mi Fortuna es Amarte? para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

