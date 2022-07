Susana González cambia de look tras el inicio de las grabaciones de Los Caminos del Amor

Luego de que iniciaran las grabaciones de la telenovela "Los Caminos del Amor", se han dejado ver algunos cambios en cuanto a la imagen de ciertos actores; pues la segunda en experimentar un cambio de look y nueva personalidad para dar vida a su nuevo personaje protagónico maduro, es Susana González, luego de Carlos Said, uno de los también protagonistas jóvenes de la historia.

Fue el pasado jueves 28 de julio que el productor Nicandro Díaz acompañado de su elenco, dio el pizarrazo oficial de "Los Caminos del Amor" (hasta ahorita, título provisional del melodrama) en el que se pudo ver a gran parte del elenco y a una Susana González totalmente cambiada.

Pues la actriz apareció al lado de su pareja protagónica Gabriel Soto con la pizarra en mano y con el tráiler detrás de ellos, que será un elemento principal en esta nueva historia de Nicandro Díaz para Televisa Univisión.

Lee también: Tras encontrar a la protagonista infantil, así luce elenco de Los Caminos del Amor

Susana apareció con una melena corta, en tono castaño y algunos mechones rubios peinada hacia un lado, mientras que Gabriel conserva un look un tanto desaliñado pero con la camisa bien puesta de SANTOS Transportes Terrestres, empresa para la que trabajará en "Los Caminos del Amor".

Fue durante una tarde lluviosa en una locación al sur de la Ciudad de México, que el productor y su elenco dieron el banderazo oficial de las grabaciones de su más nuevo melodrama y entre los actores de los que se hizo acompañar fueron Susana González, Gabriel Soto, Mónika Sánchez, Alberto Estrella, Mark Tacher, Ximena Herrera, Sara Corrales, Ara Saldívar y la niña Camille Mina, quien dará vida a la protagonista infantil, en torno a quien girará toda esta historia.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Otro de los actores que cambió totalmente su personalidad, fue Carlos Said, uno de los protagonistas jóvenes de "Los Caminos del Amor", para dar vida al personaje de Gabriel Soto en su etapa de joven. En su cuenta de Instagram escribió: "Nuevo look!!" desde el pasado 19 de julio, haciendo notar con ello, su mirada mucho más verde.

Por su parte, Díaz González compartió a través de su cuenta de Instagram su emoción por el inicio de esta nueva aventura: "Gracias a mi gran equipo de producción, elenco, staff técnico y servicios por este inicio de grabaciones de @loscaminosdelamortv #LosCaminosDelAmor para #TelevisaUnivision".

En cuento a la trama de esta nueva telenovela, se sabe que contará la historia de Memo Santos (Gabriel Soto), un chofer de tráiler que es sencillo, trabajador, honesto y de origen humilde que tiene como base grandes valores humanos.

Pero su andanza por la vida lo llevará a conocer a Daniela (Susana González), una mujer de firmes convicciones que se dedica a la decoración de interiores, y logra superar la traición de su esposo Fausto (Mark Tacher), quien es un hombre ambicioso y calculador.

"Los Caminos del Amor" verá la luz el próximo mes de noviembre (sin fecha por definirse aún) pero en el horario estelar de las 8:30 pm.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!