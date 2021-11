Luego del escándalo mediático provocado por la infidelidad al descubierto de su yerno Sergio Carranza (Alexys Ayala) hacia su hija Alicia Montiel (Mayrín Villanueva), Doña Eva Vda. de Montiel (Susana Dosamantes) reclama el descaro Julieta Lugo (Scarlet Gruber) -la amante de su adorado yerno- y sin ningún consideración alguna, la pone en su lugar tras rezarle la verdad más hiriente en la telenovela "Si Nos Dejan".

Pues la infidelidad que Sergio ha mal practicado por tres años luego de un viaje de trabajo a Nueva York con Julieta Lugo, es el punto central de la telenovela "Si Nos Dejan", producción de Carlos Bardasano para Televisa que busca concientizar a la sociedad de los estragos que causan en una familia el machismo y la infidelidad, pero también deja ver las posturas que frente a la situación tienen algunos de los involucrados, y hasta los que no.

Por un lado, la postura del personaje interpretado por Susana Dosamantes es comprensible hasta cierto punto, pues en su afán por mantener a su familia unida pese a cualquier adversidad, Doña Eva intenta pegar los pedazos rotos de la relación por demás fracturada de su hija Alicia con el respetable periodista Sergio Carranza.

Lee también: Belinda y Christian Nodal regresan a Televisa con participación en Si Nos Dejan

Esto sin importarle el dolor y el caos emocional por el que está pasando su hija Alicia tras ver desmoronadas sus ilusiones después de creer que tenía una vida y una familia perfecta; pues el hecho de verse engañada por un hombre con quien ha criado a sus tres hijos y tiene toda una vida a su lado, la ha decepcionado y sobre todo la ha hecho sentir poca cosa.

Pues entre tanto, Alicia se ha dedicado en cuerpo y alma a su familia, dejando de lado sus gustos, sus intereses, y todo lo que desde un principio le hubiera gustado hacer pero a lo que renunció por estar siempre ahí, para su familia.

Lee también: La escena de Si Nos Dejan que se vio en Univisión y que Televisa prohibió

Pero por otro lado, el personaje de Mayrín Villanueva está entre la espada y la pared, pues por un lado están sus hijos, que aunque ya saben que su padre le fue infiel a su mamá, no aceptan que él se vaya de la casa y piden a su madre que lo perdone y que pase por alto su infidelidad. No así su hijo varón, quien reconoce la grave falta que tuvo para con su madre.

Pero su madre no puede ver ni sentir todo lo que a ella la envuelve y la pone a dudar en una situación tan difícil sólo por sus hijos, ni si quiera por ella.

Por otro lado, está la marcada postura de la también periodista Julieta Lugo, quien luego de tener una relación que hasta hace algunos días permanecía oculta, busca defenderla a capa y espada independientemente de que ya haya salido todo a la luz y que el propio Sergio Carranza haya desmentido en un programa especial de su noticiero "Con la Verdad por Delante", lo que resulta una falsa y una burla a los principios del programa y de la televisora para la que trabaja.

No obstante, será Doña Eva quien tras ver que Julieta no quita el dedo del renglón, se apersona en su departamento y además de reclamarle su descaro, la pone en su lugar haciéndole ver que ella sólo significa juventud y placer en la vida de Sergio.

Pues nunca será la mujer de clase que es su hija, con quien Sergio construyó durante años una familia y le hace ver también que si ella escucha algunas promesas de labios de Sergio es sólo porque él le dice lo que ella quiere escuchar, pero nunca tendrá el nivel de su hija, pues sólo es su diversión.

Y ante las advertencias de Julieta de que no sabe de lo que es capaz de hacer, Doña Eva le contesta: "Sí, lo sé, eres la típica arribista sin escrúpulos, sin vergüenza, que no le importa llevarse todo por delante con tal de lograr su cometido".

Julieta le dice que fue un mujer seducida que terminó enamorada, ¿de un hombre casado?, le pregunta Doña Eva, a lo que ella responde, que no es problema para ella, pues es una mujer soltera, pero la suegra de Sergio le da una estocada cuando le dice que así se va a quedar siempre, pues Sergio jamás va a dejar a su esposa Alicia por una tipa como ella.

Y entre otras cosas, le hace ver que su amante es una persona de la tercera edad, pero Julieta insiste en que a ella le cumple como a ella le gusta. Por otro lado le hace ver que ya no tiene 30 años, pues ese Sergio fue para Alicia. Mientras le hace saber que ella es la posdata, la nota a pie de página, ¡nada más!

¿Qué pasará en "Si Nos Dejan"? para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!