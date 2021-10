Sufrirá lo peor Livia Brito y su historia podría cambiar en La Desalmada

Las cosas están poniéndose color de hormiga y lo peor está por venir; por lo que Fernanda Linares -personaje interpretado por Livia Brito-, podría cambiar su historia en "La Desalmada". Pues su decisión de haberse ido a vivir a 'El Primor' -hacienda de los Toscano Lagos-, le puede costar muy caro y pagarlo con creces.

Y es que, su odio y rencor hacia Octavio Toscano (Eduardo Santamarina) por haber abusado de ella hace tres años y matar a su marido Santiago Ramírez (Yahir) para quitarle sus tierras a la mala, es un amargo episodio en la vida de Fernanda que nunca podrá olvidar y por el que quiere hacer justicia por propia mano.

No obstante, su suegro -padre de su esposo Rafael Toscano (José Ron)-, no es la única piedrita en el zapato de Fernanda, pues la ambiciosa Julia Torreblanca (Marjorie de Sousa), está haciendo creer a toda la familia, que su hija Isabela Gallardo (Kimberly Dos Ramos) está embarazada de Rafael, con quien se casaría de no haber sido por que él la rechazó en pleno altar; cuando en realidad ese bebé es de Rigoberto Murillo (Gonzalo García Vivanco), el peón de 'El Primor'.

Y aunque Fernanda se está haciendo la fuerte porque ama demasiado a Rafael, en el fondo sufre su furia contra el padre del amor de su vida. Octavio Toscano -por su parte-, intenta enamorar a Fernanda para ponerla de su lado en sus negocios turbios de su empacadora de carnes y como candidato a la presidencia de Ichámal; lo que no sabe, es lo que Fernanda planea en contra de él.

Lo que pasará a próxima semana será crucial en "La Desalmada"; y es que mientras que Octavio Toscano planea la muerte de alguien que debe desaparecer de su vida, es la propia Fernanda quien ha puesto en entredicho la honra de Julia Torreblanca, en frente de su amiga Leticia Lagos -esposa de Octavio- y a quien ha traicionado sin piedad.

Por otro lado, el odio, la furia y el dolor más profundo, serán los que vivirán Fernanda Linares (Livia Brito) y otros personajes en la exitosa producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa y podrían cambiar el rumbo de la historia de cada uno de ellos.

Lo que sí es un hecho es que Fernanda, quien se está viendo apoyada por César Franco (Daniel Elbbitar) que sufre del mismo dolor, se hará la valiente y peleará con todas sus fuerzas para vengar la muerte de su esposo Santiago, sin imaginar que caerá en una trampa del propio Octavio y en otras más que le tienen planeadas otros personajes.

Para descubrir qué pasará en "La Desalmada", no te pierdas la telenovela en sus últimas semanas, de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

