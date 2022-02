Sucede primer encuentro entre Mariana y Luis Alberto en Los Ricos También Lloran

Una nueva historia se empieza a reescribir en el horario estelar del Canal de las Estrellas, y durante el primer capítulo, ya sucedió el primer encuentro entre Mariana y Luis Alberto en el remake de "Los Ricos También Lloran".

Los personajes protagonizados por Sebastián Rulli y Claudia Martín, se conocieron en una situación algo embarazosa y por supuesto, desde el primer instante han quedado flechados. Luis Alberto Salvatierra, un hijo de familia (aunque disfuncional y muy moderna), se refugia en los vicios de casino como apuestas, barajas, etc., debido a que no tiene el amor de su padre

Incluso siempre viene a su mente una pesadilla de cuando su hermano menor murió cuando apenas eran unos niños y Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), siempre le reprocha el hecho de no haberlo salvado de morir cuando estaba en sus manos. Por lo que Luis Alberto tendrá que cargar con esa pesadilla siempre.

Por su parte, Mariana Villarreal es una jovencita que se las ha tenido que arreglar sola desde que murió su madrina, pues su padre llamado Pedro Villarreal (Arturo Carmona) también la dejó en apariencia cuando ella era una niña y a la fecha guarda sus palabras escritas en una carta, uno de sus mejores recuerdos. De su madre aún se desconoce quién es.

Por azares del destino, Mariana va a parar a la empresa de los Salvatierra, pues tras verse sola y desamparada, recurre el padre Guillermo (Henry Zakka) a quien recientemente se le vio como Fabián Caballero en "Si Nos Dejan" producida también por Carlos Bardasano para Televisa-, y éste la conecta con el patriarca de la poderosa familia para que sea empleada en su empresa.

Pero Mariana se encuentra con una cruda realidad, pues todo parece indicar que el Jefe de Recursos Humanos Alfonso Romano (Irineo Álvarez) se sintió atraído por la joven y hasta se quiso sobrepasar con ella, lo que por supuesto Mariana no permitió y tras decirle sus verdades, salió corriendo de la empresa.

Al mismo tiempo, Don Alberto Salvatierra terminaba una reunión con su familia en la sala de juntas del corporativo y salió muy molesto; lo que lo hizo sentirse mal y terminó en el piso. En ese momento Mariana había bajado al elevador y se condujo a la salida que la llevaba al estacionamiento.

Vio a un hombre tirado en el piso, sin saber que se trataba del mero dueño de empresas Salvatierra y sin pensar, lo ayudó volteándolo de lado para que no se fuera a ahogar con su propia sangre, pues su molestia fue provocada por una discusión entre Luis Alberto (Rulli) y Santiago Hinojosa (Diego Klein) por ver quién aportaba las mejores estrategias para mejorar la empresa.

Don Alberto tuvo que ser trasladado al hospital de inmediato y una vez que volvió a la vida, el médico le hizo saber que fue gracias a la persona que lo colocó de lado, que resistió y no falleció en ese momento, porque de lo contrario, el final hubiera sido inevitable.

Tras enterarse de que fue una joven quien le salvó la vida, el Sr. Salvatierra pidió a su mano derecha que investigara de quién se trataba y le vio los videos del momento en que ella lo ayudo. Motivo por el que fue a buscarla a la pensión donde vivía y justamente se encontró con el momento en el que esa echada del lugar por no tener dinero para pagar la renta.

El padre Guillermo y su amiga Britny (Lorena Graniewicz) estaban con ella y mientras el padre le pedía compasión al casero, éste le decía que con eso no podía vivir, que necesitaba el dinero. Pero Don Alberto le propone irse a vivir a su casa, pues está muy agradecido con ella de que le haya salvado la vida.

Por supuesto, Mariana le pregunta si se puede llevar a su perrito 'Pulgoso' y éste acepta. Una vez en casa, y llegada la noche, Mariana ve que 'Pulgoso' no está en la habitación y sale a buscarlo. Pero su curiosidad la lleva al jardín, donde están prendidos los aspersores, en ese momento llega Luis Alberto en una motocicleta y tras ver empapada a Mariana, se queda prendado de su belleza.

Si quieres descubrir qué pasará tras este primer encuentro, no te pierdas "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!