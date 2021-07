Sortilegio y la escena más recordada entre William Levy y David Zepeda

“Sortilegio” fue una de las telenovelas de Televisa que más dio de qué hablar entre el público debido a las constantes peleas en las que se enfrascaban los personajes de William Levy y David Zepeda, las cuales, en muchas ocasiones, escalaban hasta los golpes, siendo precisamente una de estas escenas una de las más recordadas.

En los papeles de Alejandro Lombardo y Bruno Lombardo, protagonista y antagonista, William Levy y David Zepeda luchaban, literalmente, por el amor de María José Samaniego, encarnada por Jacqueline Bracamontes, y aunque eran un buen trío amoroso, lo cierto es que existe una escena que es la que ha quedado en recuerdo de los televidentes y se trata de un enfrentamiento físico entre los “hermanos”.

La secuencia en cuestión es aquella a la que muchos llaman “la escena de los calzones amarillos” y es cuando los personajes de William Levy y David Zepeda se enfrascan en una pelea a golpes pero Bruno está vestido únicamente con unos calzoncillos de ese color, mostrando músculo y deleitando a las seguidoras de “Sortilegio”.

Esta telenovela fue considerada en su momento como una producción que incluía varios momentos eróticos por algunas de las escenas de pasión entre los protagonistas; la química entre Jaqueline Bracamontes y William Levy fue tal que incluso se rumoró que tuvieron un romance durante el rodaje de la telenovela.

Sin embargo, David Zepeda se robó parte de ese protagonismo con su personaje de villano y por la manera en que apareció en una de las peleas más recordadas con William Levy, que comienza justo en la recamara y terminan rodando por las escaleras, y sus calzones amarillos atraparon la atención. Mírala a continuación.

Mucho se habló de la ropa interior de David Zepeda y todo lo que dejaba ver, pues con los movimientos brindó unas vistas para deleite de las televidentes, quienes tienen en la mente esta escena gracias a la vista que ofreció el galán.

Para darle más realismo a la secuencia, los actores no utilizaron dobles para rodar la parte en la que ambos van cayendo por las escaleras, demostrando no sólo profesionalismo, sino su gran fortaleza física, pues no fue la única ocasión en la que se agarraron a golpes en la ficción.

Hasta la fecha, “Sortilegio” es una de las telenovelas más recordadas de Televisa debido a la intensidad de las escenas y a la gran química de los actores en pantalla, además de que fue una de las últimas telenovelas que grabó William Levy para Televisa antes de buscar oportunidad en el cine.

El melodrama fue producido por Carla Estrada en 2009 y fue una adaptación de la telenovela “Tú o nadie”, de 1985. Además de Jacqueline Bracamontes, William Levy y David Zepeda, contó con las actuaciones de Daniela Romo, Gabriel Soto, Ana Brenda Contreras, Chantal Andere, Otto Sirgo y Azela Robinson.

