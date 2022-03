Sorprende Silvia Navarro tras posar con los gemelos de Mi Corazón es Tuyo; así han crecido

Ocho años han pasado desde la telenovela "Mi Corazón Es Tuyo" (2014) que, protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas, ha dejado un profunda huella entre los fanáticos de la historia. Y ha sido la actriz, quien sorprendió a los seguidores de la misma, luego de compartir un postal de los gemelos Guille y Alex (Manuel y Pablo Alanís), quienes fueron hijos de Salinas dentro del melodrama y ¡así han crecido!

Las fotos que ya circulan en redes sociales a diestra y siniestra entre varios fanáticos, fueron compartidas por Silvia Navarro a través de sus historias de Instagram, pero también por los propios Manuel y Pablo Alanís en una publicación de su perfil de la misma red.

Y mientras la actriz de telenovelas escribió encima de su postal "Y ellos crecieron", los actores juveniles no perdieron la oportunidad de compartir esa y otras dos instantáneas de cuando grababan la telenovela y una más al tiempo, en un reencuentro con Silvia cuando ellos habían dejado la niñez y entraban a la adolescencia.

Lee también: Silvia Navarro y Mauricio Ochmann pelean por no cuidar a los hijos en nueva película

Y es que desde que eran unos niños traviesos hasta hoy, Manuel y Pablo Alanís han impactado con su radical transformación, pues ya son todos unos jovencitos que han seguido su carrera dentro del ambiente artístico y las artes histgriónicas.

Los fervientes admiradores tanto de Silvia Navarro como de la telenovela "Mi Corazón Es Tuyo" -producida por Juan Osorio para Televisa-, aplaudieron el último y emotivo reencuentro entre la tercia de actores y por supuesto, no dejaron de sorprenderse por el notable cambio físico que han tenido los gemelos con el paso del tiempo; pues aseguran que se volvieron todos unos galanes de telenovela.

Lee también: Maribel Guardia arranca suspiros desde el sofá, luciendo piernazas con chiqui vestido

Entre lo comentarios que circulan en algunas fanpages (páginas de fans), se puede leer: "Están enormes", "Me encanta que se sigan frecuentando", "Pero qué guapos", "Wow, se pusieron guapísimos", "Se ven muy bien los tres", "Qué impacto, ya son todos unos jovencitos", "Qué bárbaros están enormes", "Qué hermosas fotos, se pusieron enormes" o "No puedo creer lo grandes que ya se ven", entre otros.

Por su parte, en la publicación de Manuel y Pablo Alanís en su cuenta de Instagram, escribieron: "Así pasa la vida @silvianavarroyya".

Y con las postales compartidas, los jóvenes actores se han ganado el cariño de seguidores y algunos famosos como Pablo Morín, quien fue uno de sus hermanos en la telenovela y sólo colocó un corazón rojo que por supuesto, tiene ya 259 corazones rojos y tres respuestas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!