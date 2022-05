Soraya y Víctor hacen de las suyas con Luis Alberto en Los Ricos También Lloran

Definitivamente Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) no estará a gusto hasta que Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) y Mariana Villarreal (Claudia Martín) paguen por todo el daño que le han hecho tras los desprecios por lo malvada que es y ahora que anda libre, hará de las suyas en contra de Luis Alberto y muchos más y en complicidad de Víctor Millán (Arturo Barba) en "Los Ricos También Lloran".

Soraya planeó todo para matar a Constanza (Paulina de Alba), quien era la rival de juegos de casino de Luis Alberto y la metió a su cajuela, luego mágicamente llegó la policía y él y Felipe Castillo (Antonio Fortier) -su chofer de toda la vida- fueron detenidos y llevados al Ministerio Público, mientras ahí fue reconocido por la autoridad y lo dejaron hacer una llamada a su abogada.

Éste le explicó quién era Constanza, pues al verla muerta y en la cajuela de su coche, Luis Alberto se impactó demasiado, igual que Felipe, quienes no tenían nada que ver ni se esperaban la sorpresita. Por su parte, al momento de planear sembrar el cuerpo de Constanza en el vehículo de Luis Alberto, fue a buscar a Jhony Domínguez (Álex Alcántara) -hijo del matrimonio Domínguez Pérez- y hermano de Britny Chantal (Lore Graniewicz), dejando así un precedente de sus maldades en esa familia y le pidió un favorcito, que sólo era abrir la cajuela de un coche para meter "algo" y le pagó muy bien, éste aceptó sin saber en la que se metía.

Y ahora, no puede con la culpa, pues nunca se imaginó que lo que se tenía que meter en esa cajuela era un cuerpo sin vida y con un puñal que comprueba que ha sido asesinada. Jhony le confiesa a su mamá Isabel 'Chabela' Pérez de Domínguez (Dalilah Polanco) lo que hizo y ésta le advierte que o le dice a su padre, Don Ramiro Domínguez (Sergio Reynoso) o ella misma le dirá, pero no tuvo ni qué hacerlo, pues en eso llega a ver por qué tanta discusión y se entera de lo sucedido y también le dice que va a declarar o él misma lo entregará a las autoridades, pero tampoco saben con quién se están metiendo si declaran a la policía.

Por otro lado, Luis Alberto y Felipe salen libres bajo fianza y Felipe es muy bien recibido por su familia. Y tras contarles lo sucedido, su esposa Patricia Luna (Michelle Jurado) le dice que si no fuera porque "Soraya está en la cárcel", pensaría que ella fue la que armó todo el numerito.

Mientras tanto, en la mansión Salvatierra y luego de que ya han regresado Luis Alberto y Mariana, Elena Suárez (Azela Robinson) sigue sufriendo por los medicamentos que le suministran, pues todo parece indicar que no sólo la enfermera, sino hasta el médico que la atiende, están siendo pagados por Soraya para que terminen con la vida de Elena o la vuelvan loca.

Lizzy (Pamela Barri), la empleada doméstica le llama a Daniela Montesinos (Alejandra Barros) para contarle que la enfermera la corrió de la recámara de Elena, mientras ella le suplicaba que no se fuera y le decía que Soraya estaba libre de prisión, al igual que lo hizo con la propia Lizzy, por lo que llaman al doctor que la atiende y éste les dice que va a hacer un ajuste en la medicación de Elena pero ella quiere que la enfermera se vaya pues nadie se ha dado cuenta de que ella es mala y que es los ojos y oídos de Soraya en la mansión Salvatierra.

Después de que el doctor va, la enfermera les pide que la dejen sola con Elena y le llama a Soraya para contarle lo sucedido, ésta le pide que incremente las dosis pero la enfermera le advierte que ella le está pagando para mantener sus alucinaciones pero no para causarle un daño irreversible.

Al ver las noticias en la televisión y la entrevista que le hizo Maikel Redondo (Andy Lo), Luis Alberto y Uriel López (Rubén Sanz), van a reclamarle a Víctor Millán que él tuvo algo que ver con sembrarle el cuerpo de Constanza en su coche pero éste se hace el que no sabe nada; su hija Roberta (Estefi Merelles) escucha todo y queda desconcertada.

En la empresa, Mariana le explica a su hijo Alberto (antes Tomasito) que él ha heredado una gran parte de las acciones de la empresa Salvatierra y él no sabe ni qué es eso pero ella lo irá aleccionando poco a poco. Pero las cosas no son tan fáciles para los Salvatierra, pues Santiago Hinojosa (Diego Klein) le informa a Luis Alberto que las acciones están bajando considerablemente en la Bolsa de Valores, pues por su parte Víctor y Efraín Torres (Ariel López Padilla), están comparando las acciones de los Salvatierra para debilitar al emporio Salvatierra y vengarse de Luis Alberto y hasta de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), que ya murió hace veinte años.

Pero Soraya también tiene un plan guardado con el que matará dos pájaros de un tiro; el primero es contactar a la persona que ha sido el cómplice de Sofia Mandujano (Thali García) quien le ha estado robando por 18 años a su marido, tanto dinero como joyas, y los tiene guardados en una bóveda de un lugar seguro.

Sofía está de salida de su casa cuando en la puerta se topa con Soraya quien no la deja salir, la amenaza todo el tiempo apuntándole con una pistola y le indica lo que tiene qué hacer mientras ella no para de llorar. La lleva a la bóveda donde tiene todos sus bienes materiales y la obliga a grabar un vídeo en el que confiesa a que ha robado a su marido por 18 años y enseña los bienes.

Pero eso no es todo, Soraya termina con la belleza de Sofía y le arroja un ácido en la cara que se la desfigura y termina con su belleza. Ésta va a contarle a Uriel lo sucedido y le informa que Soraya está libre pero él no le cree, pues ya le ha mentido mucho y además, le dice que, o declara en contra de Soraya o ya no tiene lugar en esa casa, pero ella sabe que denunciarla a la policía, podría ser su sentencia de muerte, tal y como hace 18 años fue la de Soraya, cuando Sofía le confesó a Elena que ella y León Alfaro (Víctor González) eran amantes, lo que cambió el rumbo del destino de Soraya y por el que estuvo 18 años en al cárcel.

La maldad de Soraya no tiene límites y está terminando con todos al mismo tiempo. Ahora dice que nunca se imaginó que su ex amiga y ahora enemiga Sofía Mandujano le haya servido de banco para ganar terreno sobre los Salvatierra, gracias a todo lo que le robó a Uriel, su marido, pues a costa de él, será que Soraya pueda hacer realidad sus planes una vez más.

Vivian Quiroa (Sabrina Seara) -tras ver las noticias- hace su maleta para huir, pues ya se dio cuenta de lo que Soraya es capaz de hacer y querrá irse antes de que la involucren en el asesinato de Constanza, pero... ¿podrá escapar de Soraya tras ser otra de sus cómplices?

Y para rematar, tras el ambiente de paz y tranquilidad que hay en las empresas Salvatierra, y con Mariana y Luis Alberto, felices de tener a su hijo Alberto 'Betito' de vuelta, todos se sorprenden con la llegada de una renovada Soraya, quien ha dejado el cabello rubio atrás y se presenta para retomar el lugar que dejó por tantos años.

Sólo quedan cuatro días a la telenovela "Los Ricos También Lloran" y si quieres saber qué va a pasar, no te despegues de la pantalla a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

