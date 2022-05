Soraya tiene la cuartada perfecta para vengarse de los Salvatierra en Los Ricos También Lloran

Tras descubrir que efectivamente el tal Tomasito o Betito (Andrés Baida) es su hijo, Mariana Villarreal (Claudia Martín) le dice a que amiga Britny Domínguez (Lore Graniewicz) que tiene que darle la noticia a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) -su marido-, que ya ha encontrado a su hijo, pero su amiga le dice que no lo haga, pues ella le prometió al padre adoptivo de Betito que no iba a decir nada en la telenovela "Los Ricos También Lloran" y Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) tiene la cuartada perfecta para continuar con su venganza contra los Salvatierra.

Invadida por la alegría, Mariana le argumenta que el verdadero papá de Betito es Luis Alberto y que tiene que saberlo, pues piensa que le reprocharía que ella no le diera la noticia y se enterara por otro lado de que su hijo vive. Britny le dice que tiene que ser más inteligente pues está segura de que si se lo dice a Luis Alberto, lo primero que va a ser es ir a conocer a su hijo y decirle que él es su papá.

Finalmente la convence y Mariana actúa con perfil bajo. Va y busca a Luis Alberto en la oficina pero tras parecer que le dará la noticia, le dice que está feliz porque los números del rating de su programa "Encuentros" van excelentes. Éste se decepciona, pues pensó que ella lo invitaría a pasar una noche romántica o algo por el estilo.

Lee también: Soraya sale de prisión y Mariana está a punto de encontrar a su hijo en Los Ricos También Lloran

Soraya está en todos lados

Luego de dejar a Roberta Millán (Estefi Merelles) en su escuela, siguió a Mariana al laboratorio de las empresas Salvatierra y tras lucir irreconocible con un nuevo look, escuchó toda la verdad sobre ese niño que mandó quemar y que ahora es todo un jovencito de 18 años, por lo que tiene que actuar rápido y se le adelanta a Mariana.

En tanto, Soraya, con finta de mujer buena ante Roberta o "Roby" -como la llama de cariño-, se muestra sin caretas ante los compañeros de escuela de la hija de su amante Víctor Millán (Arturo Barba) y le pide que interactúen con ella porque están invitados a su fiesta de 16 años; Soraya los compra con dinero, además les dice que habrá comida, bebidas, y 'mucha diversión' a la que los chicos de su edad le tienen cierta curiosidad; ellos aceptan encantados.

Lee también: Con Mariana libre, Mariana encuentra a su hijo Betito en Los Ricos También Lloran

Mariana va al hospital donde está internada la madre postiza de Tomasito para comentarle a José -el papá postizo del chico- que efectivamente Tomasito es su hijo pero Soraya la sigue. Ésta se viste de enfermera y cuando supuestamente a ver a Rita, le pide que le recuerde su nombre. Tomasito o Betito, le reitera que su nombre es Rita de Verón y Soraya inicia con su plan, diciéndole que cundo ella era joven conoció a un tal 'Chícharo Verón' (Pedro Giunti) que en realidad se llama Fausto, y el chico le dice que es su tío.

Antes, Mariana va a visitar a su hijo y a su madre postiza, Betito o Tomasito le pregunta a su papá de dónde sacó a esa "señora de los milagros" pues está que no se la cree, pero su madre lo interrumpe diciendo que no existen las coincidencias, sólo las dioscidencias. El hijo de Mariana le da las gracias por ir a hospital, más bien por existir, pues ella le está salvando la vida a la mujer que por 18 años cuidó de su hijo.

Pero Mariana tiene muchas dudas y quiere saber cómo fue que el bebé llegó a manos e José, el padre adoptivo del muchacho-, José le dice que el único que puede saber la verdad es su hermano Fausto 'el Chícharo', pero no tiene manera de localizarlo porque es un vago sin oficio ni beneficio. Mariana les dará techo, comida y dinero, además de la rehabilitación de Rita, su esposa.

Mariana miente sobre su felicidad por haber encontrado a su hijo

Elena Suarez (Azela Robinson) quien ha terminado por aceptar a Mariana como su nuera y hasta es su consejera, la felicita y le hace ver que hace mucho no le había visto tan feliz pues hay algo que le ha devuelto el brillo a los ojos, pero Elena no se imagina que es porque ha encontrado a su nieto.

Lupita (Mimi Morales) cada vez está peor en su salud y Diego Fernández (Mario Morán) lo lamenta, Julieta su hija le dice que lo único que pueden hacer por ella, es acompañarla en su dolor, y el departamento que ha dejado, será el refugio de la familia adoptiva de Tomasito o Betito. Mariana pide la ayuda discreta del Comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco), pues quiere que investiguen a Fausto Verón porque quiere saber por qué se robó a su hijo.

Elena a ver a su hijo y le dice que la vio muy bien, pero Luis Alberto le dice que ha de ser por su programa, pues eso es lo único que la reconforta y mientras se alegra de reunir a varias familias después de muchos años, cuando lo ve a él, lo único que ve es lo que perdió que es su hijo; por lo que no tiene esperanza en reanudar su relación con su mujer.

Soraya se gana a Roberta y a su amante, Víctor Millán

Mariana lleva a su hijo y a José al departamento de Lupita y encima le regala un celular a cada uno y unos audífonos a Betito. Por otro lado, le informa a José que los gastos del hospital ya están cubiertos y le pide que en cuanto sepa algo de su hermano le diga, pues ella necesita saber la verdad.

Por otro lado, Roberta le enseña a su papá el vestido que usará para su fiesta de cumpleaños y Víctor le da las gracias a Soraya, pues ahora es otra y modestamente Soraya le dice que sólo necesitaba una amiga pero él la corrige y le dice que la necesitaba a ella.

Mariana se topa con Luis Alberto pero con tal de no soltarle la noticia de que ya ha encontrado a Betito y lo evade dejándolo desconcertado. Mientras tanto, Soraya y Víctor platican sobre que Luis Alberto y Federico Domínguez (Miguel Pizarro) se conocerán en el juego y estos piensan estafarlos, pues aseguran que terminarán lo que León no pudo terminar en su momento, todo por no confiar en Soraya.

El plan de éstos es que ellos se hagan socios y para eso Luis Alberto tendría que hacer pública la empresa y luego sería culpado de algo muy grave, por lo que las acciones bajarían, Río de Oro las compraría y Soraya regresaría al Consorcio Salvatierra como la presidenta que nunca debió dejar de ser.

Soraya se entrega a Víctor y le pide que le ayude a buscar a 'Chícharo Verón', mientras tanto, Federico le gana a Luis Alberto en su primera partida juntos. Hablan de negocios y éste le dice que su empresa está en expansión, pues se quiere abrir al mercado chino y está buscando socios. Luis Alberto le platica sus planes Santiago Hinojosa (Diego Klein) y le parece una estupenda idea pero tras no contar con ese capital, lo único que ve factible, es hacer la empresa pública. Luis Alberto se queda pensando...

Soraya se le adelanta a Mariana y a Becerra y Mariana encuentra al mentado 'Chícharo' pero cuando ésta le toca la puerta y le dice que necesitan hablar, por dentro está Soraya apuntándole con una pistola... ¿Qué más pasará en "Los Ricos También Lloran"? Para averiguarlo, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas en sus últimas dos semanas.

Síguenos en