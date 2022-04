Soraya secuestra a 'Pulgoso' para vengarse de Mariana en Los Ricos También Lloran

Tras la desaparición de 'Pulgoso', Mariana Villarreal (Claudia Martín) explota contra el Comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco), quien le informa que no encontraron a su mascota. Ella se siente mal y entre él y Lizzy (Pamela Barri), la llevan a su recámara, mientras tanto, Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) disfruta teniendo en su poder al perrito tras secuestrarlo como parte de su plan de venganza en "Los Ricos También Lloran".

Y tras verlo en su cama, le dice que nadie nunca se había metido tan rápido en ella; Soraya lo regaña y le pregunta a quién quiere más, si a ella o a su dueña, que por cierto es la enemiga número uno de Soraya, y también su media hermana, la única hija legítima de su padre postizo. Finalmente va y lo encierra en el baño. Y luego de que 'Pulgoso' se queda llorando, la malvada Soraya le dice que se acostumbre (a llorar), pues no siempre se tiene lo que quiere pero al mismo tiempo le dice que no se preocupe (pues no le va a pasar nada) ya que todavía necesita de él.

Mientras tanto, el Comandante Becerra y Teo -uno de los empleados de la mansión Salvatierra-, van a buscar al perito y descubren un hoyo en la parte de la reja del inmenso jardín de la mansión. Teo se pregunta quién pudo haberse querido robar a 'Pulgoso', sobre todo porque no es el perro más fino, pero el Comandante Becerra asume que sólo pudo haber sido alguien que quiere fastidiar a Mariana, por lo que se pondrá a investigar, quién lo querría hacer. En tanto, Ornellas le recuerda a Soraya que entre sus clientes hay varios delincuentes y todos están dispuestos a hacer lo que sea, siempre y cuando haya dinero de por medio.

Tras la desaparición de 'Pulgoso' y sin Luis Alberto, Mariana se va a trabajar

Por otro lado, Mariana permanece en la cama, convaleciente por su embarazo y Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) -su marido-, comienza a hacer sus sueños realidad como el presidente absoluto de Empresas Salvatierra en Brasil, cerrando negocios. Mariana no puede dejar de leer la carta que le dejó y ya no puede esperar más, por lo que le llama por teléfono a Luis Alberto pero éste rechaza la llamada.

Mariana le deja un mensaje de voz, diciéndole cuánto lo ama y que ella y su hijo lo esperan, quiere saber cuándo va a volver con ellos. A la mañana siguiente, ella se arregla para irse a la oficina a trabajar, pues dice sentirse mejor pero Lizzy, quien se ha convertido en su única amiga, le dice que ella todavía no está bien y le recomienda quedarse en casa pero sola y sin 'Pulgoso', Mariana prefiere distraerse.

Soraya y Elena se unen, no dejan de fastidiar a Mariana

Uriel López (Rubén Sanz) y Sofía Mandujano (Thali García) se dedican a investigar a León Alfaro (Víctor González) y Víctor Millán (Arturo Barba), y descubren que son socios gracias a una llamada que hacen. Y ellos a su vez, no paran de planear situaciones en contra de las empresas Salvatierra y León le dice a Víctor que también Río de Oro puede crecer -la empresa de ambos-, pues acaba de enterarse que Ana Laura Medrano, quien es Subsecretaria de la Secretaría de Salud, es prima de Uriel, que fue la misma persona que en su momento le avisó a Uriel sobre el concurso de uniformes que ganó Río de Oro a Salvatierra.

Y el siguiente plan de León es que Víctor se valga de su facha de galán y conquiste a Ana Laura, pues tras decirle que es multimillonaria, su cómplice le dice que siente que ya la quiere.

Mariana llega a trabajar a la oficina y los secretarios se le acercan diciéndole que se ve algo cansada y le sugieren que debería irse. Pero llega la malvada Soraya y les pide que la dejen sola, pues si está ahí es porque ya se siente bien (aunque sea mentira). Y para rematar, se le acerca y le pregunta si está ahí porque ya no puede con tanta soledad. Pues por si fuera poco, le aconseja que se vaya acostumbrando porque Luis Alberto le dijo que no tiene planes de regresar pronto.

Mariana le dice que no sabía que tenían contacto y ella le presume que siempre habla con él -aunque sólo por cuestiones de trabajo- y para seguir fastidiándola, le dice que es una lástima que ese bebé esté acabando con la poca figura que tenía, pero Mariana le dice que lo prefiere a ella que nunca será madre, pues "no hay quien se anime con ella". Pero Soraya le dice que no esté tan segura, pues quien se murió fue Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), no Luis Alberto -indicándole que más adelante podría tener algo con su marido-.

Además finaliza diciendo que siente mucha pena con su bebé, pues Luis Alberto nació para ser criado, no para criar. Mariana le dice que no lo conoce pero ella le dice que lo conoce de más, por eso su argumento. Incluso, le hace saber que su marido se la está pasando bomba de más, y no precisamente solo, la deja temblando de coraje.

Los problemas y los malos tratos no terminan para Mariana, pues en eso llega Elena Suárez (Azela Robinson) y le pregunta a Mariana qué hace ahí, pues esa no es la forma de cuidar a su nieto. O le pregunta si a caso quiere encontrarse ahí con Santiago Hinojos "su amiguito íntimo", pero ella le pregunta si ella cree en esos chismes y su suegra le dice que cree en lo que su hijo le dice, con eso es suficiente.

Soraya se acera de nuevo y vuelve a fastidiar, y Mariana le dice a Elena de que ella está segura de que Soraya es la culpable de ese vídeo que hizo que Luis Alberto se separara de ella. Daniela Montesinos (Alejandra Barros) se acerca y está de acuerdo con Mariana, pues piensa lo mismo. Mariana empieza a sentirse mal y Daniela se la lleva a la mansión Salvatierra. Elena y Soraya festejan su triunfo con un par de miradas malévolas.

Una vez en la mansión Salvatierra, Mariana es atendida por una doctora que le dice que trae la presión alta y podría ocasionarle preeclamsia y adelantársele el parto, pero le dice que no hay nada de qué preocuparse, pues con el medicamento que le recetó, se le va a controlar esa alta presión.

Lizzy se encarga de surtir los medicamentos y suministrárselos como lo indicó la doctora. Mariana se siente más sola que nunca. Han pasado dos meses y Mariana aparece con la panza más grande. Su amiga Britny (Lore Graniewicz) va a visitarla y ella le revela que tiene mucho miedo, pues su madre falleció al darla a luz a ella y no quiere que le pase igual.

Por otro lado le cuenta que Luis Alberto le llama de vez en cuando para saber cómo está el bebé pero que no han hablado mucho, muy a su pesar. Britny le dice que cuando el bebé nazca, él va a volver a ser el mismo.

Santiago y Britny vuelven y Soraya lo boicotea en sus planes de trabajo

Tras ponerse mal Mariana, Britny le llama a Santiago para contarle que necesita su apoyo, él se lanza verlas pero cuando llega Mariana está dormida y ellos platican de lo que ha pasado últimamente en sus vidas. Ambos se cuentan que sus amores pasados ya fueron y Santiago no se resiste a decirle que sigue enamorado de ella, por lo que le propone volver a ser novios y ella acepta de nuevo... ¡sacan chispas de la pantalla chica!

Soraya le avienta la bolsa de croquetas a 'Pulgoso' y le dice que coma todo lo que quiera porque es la última vez que lo va a hacer. Mientras tanto, Santiago sigue con sus planes de convertir a "La Norteñita" en la primera empresa 100% sustentable y ecológica, pero su felicidad también se debe a que ha vuelto con Britny, según le contó a sus amigos Carlos y Emilio -quienes son su mano derecha- (Hugo Catalán y Carlos Gatica).

Por otro lado, Soraya le informa que Santiago pidió una inversión extra para echar a andar las máquinas que le llegaron de Italia (para comprar unos accesorios que le hacen falta) pero ella le negó ese dinero y a Elena le da mucho gusto, pues el marcador en la batalla por el poder e inclina hacia Elena, dejando por debajo a Daniela. Santiago se entera del boicot y va a hablar con ella para exigirle que le apruebe los recursos.

León va a reclamarle que por qué le bloqueó el dinero a Santiago y éste llega bien enojado a reclamarle lo mismo; ésta se escuda diciéndole que si no se calma, lo va a correr de su oficina, pero él le hace saber que el consorcio no es un juguete para que lo maneje como se le dé su gana, además ese dinero ya había sido acordado con Don Alberto. Pero muy miserable le dice que es una lástima, pues él ya no está y Santiago la amenaza con que se va a arrepentir por lo que le está haciendo. León lo alcanza y le dice que él lo va a resolver. Pero en su enojo, Santiago le advierte a León que si Soraya no accede, se acaban las empresas Salvatierra.

León vuelve con Soraya para convencerla de que entre en razón pero ésta le dice que no lo hará y que ella es quien toma las decisiones de la empresa; pero esto afectará la buena relación que tiene con Daniela, pues él quiere tenerla de su lado y las decisiones de Soraya no se lo permitirán, por lo que llega fúrico a su oficina. Daniela lo encuentra con un desastre en el lugar y le pregunta si está bien y le cuenta lo que está pasando con su hijo Santiago, pero León le dice que lo va a resolver y su abrazo lo calma. Elena llega y cuando Daniela se va, ésta le demuestra su celos.

Uriel descubre que Víctor y León sí tienen una relación de trabajo y descubre que su prima Ana Laura Medrano ha tenido contacto con Víctor, con quien inició una relación sentimental y hasta le propuso matrimonio, cosa que no les pareció nada bien a Uriel y a Sofía cuando ella fue a enseñarles el anillo de compromiso, pues le advirtieron que él es un hombre que no le conviene pero ella no los quiso escuchar.

Por su parte, Mariana empieza a sentirse mal y podría estar a pocas horas de dar a luz. Para seguir viendo más de "Los Ricos También Lloran" no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

