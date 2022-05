Soraya se venga de Elena y la avienta por las escaleras en Los Ricos También Lloran

Cuando por fin encuentran al 'Chícharo' Verón (Pedro Giunti), Mariana Villarreal (Claudia Martín) va a hablar con él para exigirle que le diga de donde sacó al bebé que le entregó a su hermano pero el insiste en que lo salvó de las lamas y se lo dio a su hermano, pues según el no sabe de quien era hijo, aunque se contradice. Y es que el nervio no lo dejaba porque adentro del baño de su habitación estaba la malvada Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) apuntando con una pistola en "Los Ricos También Lloran". Además se venga de Elena Suárez (Azela Robinson) de forma trágica.

Cuando Mariana se va, ésta le dice que qué bueno que no la delató y que ni se le ocurra hacerlo porque lo va a perseguir hasta matarlo y si no lo hace antes es porque no quiere pisar la cárcel de nuevo y porque tiene muchas cosas muy importantes que hacer afuera de prisión, pero le apunta con una pistola y jala el gatillo.

A Uriel López (Rubén Sanz) y Sofía Mandujano (Thali García) se les hace muy raro que Roberta Millán (Estefi Merelles) haya tenido una fiesta de cumpleaños cunado no es una niña sociable desde que murió su mamá Ana Laura Medrano y ambos concuerdan que algo hay atrás, pues aunque a Víctor Millán (Arturo Barba) nunca se le pudo comprobar ningún fraude asociado con León Alfaro (Víctor González), saben que algo no anda bien.

Soraya exige a Vivian que haga que Luis Alberto dude de Mariana

Por su parte Soraya le pide a Vivian Quiroa (Sabrina Seara) que agilice e plan y que le haga saber a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) que Mariana su mujer, le está escondiendo algo. Mariana llega a la parroquia de padre Guillermo (Henry Zakka) y su amiga Brtiny (Lore Graniewicz) le pregunta cómo le fue con el tal 'Chícharo, pero ella le dice que siente que no le dijo la verdad.

Sofía toma varias cosas y pertenencias de ella y Uriel, así como dinero y e lo lleva a una a caja fuerte. Contenta por haber encontrado a su hijo Betito (Andrés Baida), le regala una medalla de San Judas Tadeo que era la que él traía de bebé, pero antes, la doctora encargada del caso de Rita, prepara todo para el quirófano y operar a Rita. Betito no quiere aceptar la medalla, pues ya les ha dado bastante

Vivian empieza a hacer dudar a Luis Alberto y Mariana está feliz con su hijo

Pues ya hasta le dice que le va a conseguir a un profesor particular para que él estudie y se prepare. El chico le hace saber que está abusando pero Mariana le dice que no porque ella es la que le está dando todo lo nuevo que él tiene. Pero ella le confiesa que cuando ella tenía su edad, un hombre muy bueno lo ayudó ahora ella lo está ayudando a él.

Mientras tanto, Luis Alberto está llamándole a su celular a Mariana y ella no contesta, por lo que Vivian, le dice a Luis Alberto que su esposa le está ocultando algo pero Luis Alerto le dice que ella no le oculta nada, sólo que se olvidó de él.

Roberta les agradece a sus amigos que hayan asistido a su fiesta y Soraya le pide que vayan a su recámara para que le enseñe sus regalos. Pero platicando, Soraya le cuenta que ella fue adoptada por sus padres, por lo que Roberta le dice que la admira y ésta le dice lo mismo a ella. Incluso le hace prometer que si ella llega a separarse de su papá por el motivo que sea, siempre podrá contar con ella, Roberta se lo promete, tras haberle dicho Soraya que la considera como una hija.

Luis Alberto y Federico Domínguez (Miguel Pizarro) tienen un segundo encuentro y éste le hace saber que quiere formar parte de su empresa farmacéutica que va a expandir en China, incluso le dice que van a hacer las empresas Salvatierra públicas.

Soraya se venga de Elena y la tira por unas escaleras eléctricas

En junta de consejo, todos están de acuerdo en que la empresa se haga púbica la empresa y que cotice en al Bolsa de Valores. Luis Alberto convoca a la prensa y hace el anuncio formal al lado de su esposa; ella no teme por los cambios pues ella siempre v a apoyar a su marido porque es el capitán del barco. Luis Alberto sella el cambio con un beso que le sorprende a Mariana, pues hacía mucho que no la besaba. Por otro lado, Mariana estaba a punto de decirle a su marido que ha encontrado a su hijo.

Santiago y Luis Alberto están felices, pues las acciones no paran de subir, pero por otro lado Víctor está esperando a que las mismas se desplomen para que cuando eso ocurra, él y su socia compren las acciones y se vuelvan accionarios mayoritarios, lo que los haría dueños de la empresa; Efraín Torres (Ariel López Padilla), está invitado en la jugada.

Soraya espía a Elena y la sigue al centro comercial donde ella andaba. Cuando ella iba bajando las escaleras eléctricas con su bolsa de mano y las compras, Soraya se le acerca y le jalonea la bolsa al grado de quitársela. Elena rueda por las escaleras y cae toda golpeada el piso de abajo.

