Soraya se quita a León de encima y Mariana siente que su hijo está vivo en Los Ricos También Lloran

La malvada Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) no se toca el corazón para hacer daño y si alguna 'piedrita' le lastima en el zapato, la quita de su camino, tal es el caso de León Alfaro (Víctor González) -el segundo en la lista- que ha pasado a mejor vida por mano propia y se ha quitado un gran peso de encima tras asesinarlo en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Y es que, tras enterarse por boca de Elena Suárez (Azela Robinson) que éste les ha jugado chueco tratando de conquistar a Daniela Montesinos, Vda. de Salvatierra (Alejandra Barros), Soraya decide tomar justicia por su propia mano, pues Elena no es la única que ha sido engañada por León, sino también la propia Soraya, quien nunca creyó que éste puediera llegar tan lejos a sus espaldas.

Así que su "alianza" contra los Salvatierra ha terminado. Y -horas antes de su muerte- mientras ella lo espera en un lugar público para platicar por petición de León, éste va a la casa de Soraya y tras urgar en sus documentos, se entera de que Mariana Villarreal (Claudia Martín) -la protagonista de "Los Ricos También LLoran"-, es la verdadera hija de Rafael Montenegro (León Peraza) -hermanastra de Soraya-, por lo que tiene un plan para amenazarla.

Soraya asesina a León

Después de haberla citado meor en su departamento, él comete el error de informarle que se ha enterado de que Mariana es su hermana y para mantenerlo callado, le pide el 50% de sus acciones de la empresa Salvatierra, pues le dice que es mejor que se las dé a él a que se las quede Mariana (que además es su peor enemiga); el argumento de León parece haber convencido a Soraya, quien de paso suelta algunas lagrimitas. Pero ¡oh sorpresa!, nadie se imaginaría lo que pasaría.

Pues al primer descuido de éste, Soraya toma una escultura de bronce de una mesa de adornos y le pega en la cabeza a la altura de la nuca, éste cae y Soraya sigue dándole de golpes hasta matarlo. ¡Pero eso no es todo! Pues lo arrastra hasta el balcón del departamento (varios pisos arriba de la planta baja) y sin más ni más, ¡lo avienta por el balcón, poniendo fin a su vida!.

Lo que Soraya no se imagina, es que está siendo vigilada desde el edificio de enfrente, justo en un departamento que queda a la altura del departamento de León, pues Elena ha contratado un detective que será sus ojos para que le dé santo y seña de lo que pasa en el departamento de León, esto con el fin de saber si Daniela Montesinos es su amante, pero ni eso pudo concretar León, pues en su intento por convencerla de volver después de muchos años Daniela lo desprecia y le da una cachetada, pues no puede creer que éste se haya atrevido a besarla.

No sin antes confiar en él y comentarle su sentir de que alguien quiere hacerle daño a la familia y por eso están ocurriendo tantas cosas tan feas. Por su parte, Elena descubre a León cuando está hablando con su padre (recién aparecido en la historia) afuera de la empresa y se da cuenta que lo desprecia y lo corre. Pero ella se acerca al señor y lo invita a comer.

Pero ¡oh decepción!, pues Elena escucha de boca del Sr. Eustaquio -padre de León-, la obsesión empecinada de éste por Daniela, lo que por supuesto confirma todas sus sospechas de "infidelidad". Acto seguido, Elena le cuenta su decepción a Soraya y ésta descubre que ella también ha sido engañada.

Cada una por su parte, va al departamento de León a hacerle un par de reclamos pero Soraya es quien le da la estocada final, asesinándolo a sangre fría y provocando un trágico final para quien era un personaje clave en la vida de los Salvatierra, pues al querer o no, tenía todo bajo control y los demás, eran sus títeres.

León y Víctor son descubiertos como socios y cómplices

Por otro lado, Uriel López (Ruben Sanz) y el comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco) siguen invesstigando a Víctor Millán (Arturo Barba) y con ayuda de Sofía Mandujano (Thali García) -novia de Uriel-, consiguen dormir a Víctor, mientras ellos se visten de empleados de intendencia y revisan todos los archivos de la computadora de éste. Es entonces que se dan cuenta de que Víctor es socio y cómplice de León y que éste es la rata gorda que les ha boicoteado algunos negocios a las empresas Salvatierra.

El amor de madre hace pensar a Mariana que su hijo está vivo

En tanto, Mariana Siente que su bebé está vivo y le exige al oficial de la policía que fue a informarles que ya dieron con la banda de secuestradores que se llevaron a su hijo, que hay posibilidades de que el bebé fuera llevado a otro lugar y no se incendió junto con la vivienda en la que encontraron la medallita de San Judas Tadeo que traía puesta el pequeño Betito.

El padre Guillermo (Henry Zakka) platica con Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), después de la misa que ha oficiado en la mansión Salvatierr para despedir a Alberto Salvatierra Villarreal, el heredero de la familia, y le cofiesa que lo que su padre Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) quería platicar con él, era decirle que ya había comprendido que la muerte de su hijo Matías (Héctor Salas) no había sido responsabilidad de él y que lo exoneraba de toda culpa, pero ya no alcanzó a decírselo.

Luis Alberto por su parte, ve a su padre en sueños cuando él está firmando algunos documentos en la sala de juntas de la empresa y se le acerca diciéndole que no se olvide de firmar ese documento, el más importante para él, pues es una solicitud de perdón, que por supuesto Luis Alberto firma y sellan con un abrazo lleno de amor.

Otra de las sorpresas es que tras reanudar su relación Santiago Hinojosa (Diego Klein) le pide matrimonio a Britny Domínguez (Lorena Greniewicz) y ella acepta; lo que no le gusta mucho a su hermano Johny (Alex Alcántara) pero no le queda de otra más que aceptar. Incluso, empieza a tenerle más tirria a Santiago cuando éste les lleva a uno de sus amigos que colecciona automóviles clásicos que necesitan reparación, y les da trabajo para rato.

En tanto, el crimen que ha cometido Soraya con León no quedará impune y se avecinan cosas muy fuertes en "Los Ricos También Lloran". Para no perderte nada, no dejes de verla de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

