Soraya se humilla ante Luis Alberto y le da su voto para presidente en Los Ricos También Lloran

Tras la situación tan tensa que se vive durante las votaciones para presidente del Consorcio Salvatierra, Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) se humilla ante Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) pidiéndole que sean amantes como una forma de presionarlo para darle su voto de confianza para presidente de la empresa, pero ante el rechazo de éste, de todas formas termina dándole su voto; mismo que sería el decisivo para definir a la nueva cabeza del emporio entre Luis Alberto y Daniela Montesinos Vda. de Salvatierra (Alejandra Barros), en la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022).

Pero antes, ella le argumenta que si quiere ser presidente de la empresa, sólo necesita aceptar ser su amante, pues no le importa que sea en secreto ni aguantar lo que tenga que aguantar. Pero finalmente Luis Alberto la rechaza y le hace ver que si ella vota por Daniela, se van a ir a un empate y para definir al próximo presidente de la empresa, tardarían mucho. Pero ella le reclama que Mariana Villarreal (Claudia Martín) vino a cambiar sus mundos; además no puede creer que la rechace y que le siga siendo fiel a su esposa, cuando ella se ha unido a los enemigos de él.

Mientras tanto, Daniela y Elena Suárez (Azela Robinson) discuten la sala de juntas porque Daniela piensa que ella fue quien le tendió la trampa a su hijo Santiago (Diego Klein) y a Mariana, por la cual, Luis Alberto y Mariana están distanciados, pero Elena no sabe de qué le habla, pues quien realmente le puso esa trampa fue Soraya.

Lee también: Por culpa de Soraya, Luis Alberto manda por un tubo a Mariana en Los Ricos También Lloran

Tras rechazo de Luis Alberto a Soraya, resultado de votaciones desata la furia de León

León Alfaro (Víctor González) le reclama a Soraya qué fue lo que hizo dándole el voto a Luis Alberto, pero sobre todo, llevándoselo de la sala de juntas para acordar un par de cosas con él, lo que fue muy evidente para tomar su decisión final. Soraya le argumenta de lo más tranquila que quiso jugar su última carta pero no le funcionó. Pero éste le dice que debe pensar antes de hacer las cosas y de comunicárselo, pues están a punto de lograr su objetivo de quedarse con todo. Pero ella le dice que cuide su tono de voz cuando se dirige a ella.

Por otro lado, Elena le restriega en la cara a Daniela que su hijo Luis Alberto le ha ganado la presidencia y se desata una nueva discusión. Mientras tanto, Luis Alberto les informa a los secretarios del Consorcio Salvatierra que él es el nuevo presidente y espera contar con apoyo para seguir adelante; todos los felicitan y le hacen ver que su padre estaría muy feliz de verlo triunfar.

Lee también: La escena de Los Ricos También Lloran que Diego Klein compartió con su padre

Mariana no se queda con las ganas de saber lo que en realidad pasó en el departamento de Santiago cuando fueron grabados y pregunta a la casera si vio algo raro antes de que Santiago lo desocupara pero ella guarda silencio y le dice que no, convirtiéndose en una cómplice directa de Soraya Montenegro, quien le pagó con tal de que la dejara pasar e instalar un equipo de cámaras ocultas.

León no deja de hacer de las suyas y ahora felicita a Luis Alberto por su triunfo como presidente de la empresa. Pero le propone un plan de expansión que lo deja pensando, pues aunque le ha hecho ver a Mariana que está muy molesto y dolido con ella por pensar que le es infiel con Santiago, en realidad le ha confesado a León que no quiere dejar sola a Mariana.

Y es que se trata de una propuesta de expansión de las empresas, pro implica irse a vivir unos meses a Brasil, el país más grande del 'cono sur', considerado como el Coloso de América y no conforme con sus argumentos, le presenta un estudio de mercado que indica todo lo que deben tener para triunfar, pues le hace ver que es un proyecto muy ambicioso. Luis Alberto duda en irse, pero León insiste en que lo piense y que lo hable con sus socios para tomar una decisión.

Elena convence a Luis Alberto de que se vaya a Brasil a cerrar negocios

Cuando Elena ve el plan que les ha presentado León, está de acuerdo en que su hijo se vaya y ponga tierra de por medio con Mariana y hasta ese momento, ella no sabe de qué se trata al trampa que según Daniela les han puesto a Santiago y Mariana. Pero Luis Alberto le dice que no es ninguna trampa, pues le informa que es una realidad y que además las pruebas hablan por sí solas.

Por lo que, con mayor razón, Elena le dice que se vaya y que regrese cuando Mariana esté a punto de dar a luz, pues no se va a quedar sola ya que tiene un séquito a sus servicio como su amiga Britny (Lore Graniewicz), Daniela y ella misma. Pues además de todo quiere que empiece a disfrutar su puesto como presidente.

Elena habla con León y ambos están de acuerdo que durante la ausencia de Luis Alberto, Soraya sea quien se quede como presidenta interina, pues aunque los secretarios le tienen miedo, eso los va a ser trabajar "derechitos"; pero Elena le hace ver que tiene miedo de que ella cometa un error debido a que es muy viceral y actúa por instinto. Pero León le dice que tiene todo bajo control, por lo que Elena se queda tranquila.

Mariana sigue desayunando, comiendo y cenando sola en la mansión Salvatierra, y sigue siendo rechazada por Luis Alberto. Mientras, León, Daniela y Santiago cenan juntos y él les platica de los planes de expansión de la empresa hacia Brasil y ambos se sorprenden. Él les argumenta que es una oportunidad para crecer y Daniela le dice que habla como si su marido -Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú)- hubiera sido un obstáculo pero él la deja tranquila diciéndole que él es "sangre nueva" y que a los inversionistas eso les llama la atención.

Y aunque a Santiago le parece una magnífica idea, le pregunta que quién se va a quedar al frente de la empresa en México y León les dice que Soraya le parece la mejor opción pero Santiago argumenta que quien se disputaba la presidencia con Luis Alberto es su madre y lo que le parece más justo es que ella ocupe ese lugar mientras Luis Alberto no está.

Pero León juega muy bien sus cartas y les explica que un presidente interino finalmente es un subordinado del presidente y que no ve a Daniela atendiendo órdenes de Luis Alberto o de Elena, su rival número uno en la empresa y en todo. Santiago le dice que Soraya le parece una persona muy impulsiva y que tiene dudas en cuanto a que pueda tomar las decisiones correctas bajo presión. Pero León insiste en que Soraya es la persona indicada para ocupar el cargo y es la única opción.

Luis Alberto presenta a Soraya como presidenta interina de la empresa mientras él viaja a Brasil

Antes de reunir a los implicados en una junta de consejo, Luis Alberto habla con Soraya y le dice que en caso de que él decidiera que ella fuera la presidenta interina, tendría que acatar cada orden al pie de la letra y ésta le hace saber que no tiene nada de qué preocuparse, pues sabe que ella no lo va a cuestionar y que en caso de que eligiera a otro de los socios, tendría que explicarles cada movimiento que hiciera en la empresa.

En la junta de consejo Soraya asume la responsabilidad completa del cargo y promete ante todos que hará funcionar la empresa como siempre. Pero ante la ausencia de Daniela y Santiago, Elena se pregunta si no habrá problema con ellos por la decisión tomada y como siempre León se adelanta y les informa que ya hablado anteriormente con ellos y que aceptaron dicha opción, pues sabía que ellos no podían estar en la junta de consejo ese día.

En la mansión Salvatierra, Mariana encuentra a Luis Alberto haciendo maletas, pues se va a Brasil, y la toma por sorpresa, pero ella le pide que la lleve con él pero éste le dice que en la mansión lo tiene todo pero ella le dice que le falta lo más importante que es su amor pero él se muestra reacio con ella y la rechaza, pues no quiere volver a hablar del tema.

Ella le suplica que cambie su parecer, pues nuevamente le hace ver que él ha caído en una trampa y ella no tiene la culpa. Le pide que considere pensarlo y él le dice que no le promete nada. A la mañana siguiente, Lizzy (la ama de llaves de la mansión Salvatierra) le entrega una carta de Luis Alberto a Mariana, y le informa que ya se fue. Mariana queda desconcertada y más cuando la lee.

Pues en ella, Luis Alberto le explica que tuvo que irse, que ahora ella es libre de hacer lo que quiera con quien quiera y cuando quiera pero él también tendrá la misma libertad en cuanto al bebé que espera, le hace ver que no le faltará nada. Y le argumenta que estará enfocado en su trabajo. También le dice que no sabe cuándo va a volver pero que no lo espere pronto.

Por su parte, Soraya toma la presidencia en la que fue oficina que fue de Don Alberto Salvatierra; León va a felicitarla y al mismo tiempo le aconseja que se vaya con perfil bajo, pero ella no toma en cuenta sus comentarios. Lo corre y le dice que tiene mucho trabajo. Su primera jugada al frente del consorcio es por un tema personal, pues hace una llamada a un tal Ornelas y le pide que lo contacte con alguien que se atreva a hacer lo que sea por dinero.

La escena siguiente es cuando 'Pulgoso', el perrito de Mariana se pasea por el jardín y va a dar a una reja mientras se escucha la voy de un hombre que lo llama por su nombre. Mariana lo busca y le pide ayuda a Lizzy y a Teo que la ayuden a buscarlo pero lo encuentran ni lo encontrarán, pues Soraya lo ha secuestrado; y su primera pregunta es sobre qué va a hacer con él si matarlo en ese momento o después.

Para seguir viendo más de "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en