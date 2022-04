Soraya sale de prisión y Mariana está a punto de encontrar a su hijo en Los Ricos También Lloran

Han pasado 18 años desde que Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) fue encerrada tras las rejas por los homicidios de Matilde Vélez (Paola Toyos) -sirvienta de la mansión Salvatierra- y León Alfaro (Víctor González) -amante, cómplice y villano de "Los Ricos También Lloran". Pero tras una condena impuesta por 25 años por su culpabilidad directa, pero ante su buen comportamiento, le redujeron la condena siete años; ahora será cómplice y algo más de Víctor Millán (Arturo Barba) y Mariana ¡encontrará a su hijo!

Pero Soraya continuará con su venganza que se juró llevar a cabo mientras estaba en la cárcel y nuevos personajes así como nuevas relaciones, son las que ayudarán a Soraya a seguir haciendo sus maldades más notables en el melodrama. Durante sus años de encierro, Soraya conoció a una mujer que tiene un casino clandestino y ella será el vínculo para hacer pagar a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), todo el desprecio que le hizo por preferir el amor de Mariana Villarreal (Claudia Martín).

Pues resulta que Víctor Millán (Arturo Barba), fue quien tras la pérdida de su "amigo" León, nunca dejó de visitar a Soraya en el reclusorio y le llevaba información de la farándula para que fuera siguiendo la vida de los Salvatierra, así como dinero y algunos medicamentos; la sorpresa es que él le prometió que en pocos días estaría libre y se ¡despidieron con un beso en la boca!

Lee también: El detrás de cámaras de la trágica muerte de León a manos de Soraya en Los Ricos También Lloran

Nuevos personajes, nuevas relaciones llegan a la vida de Soraya

Pues Soraya no necesita más (por lo pronto), con la continua ayuda de Víctor Millán -quien además se convertirá en algo más-, y una mujer que conoció en la cárcel y es la dueña del casino en el que Luis Alberto volverá a jugar tras el desprecio de Mariana por estar ocupada con su fundación para encontrar a niños perdidos- éste se volverá a refugiar en el juego y el alcohol.

Por su parte, Mariana preside la fundación que ha bautizado con el nombre de "Alberto Salvatierra" en honor a quien fue más que un padre para ella y de paso, su suegro. También tiene un programa de televisión llamado "Encuentros" en el que reúne a familias enteras después de muchos años de no verse, esto con la firme esperanza de encontrar a su hijo Alberto Salvatierra Villarreal (Andrés Baida).

Lee también: Soraya es detenida y enjuiciada por la muerte de León en Los Ricos También Lloran

Por su parte, Alberto, a quien la familia a la que se le fue entregada cuando era un bebé, lo llamó Tomás, traja con su papá en la pesca y su primera aparición es el lago de Jojutla, donde pesca con su papá. Pero al llegar a su casa, ambos descubren que su madre y esposa está muy mal de salud pues cada vez se le ha ido complicando más. Ellos la llevan de inmediato a la clínica pero les informan que la señora necesita un tratamiento mucho más adecuado y costoso y ahí no lo tienen.

Así que no les queda de otra más que irse a la Ciudad de México a buscar ayuda tras haber visto casualmente el programa de televisión de Mariana Villarreal -el padre adoptivo de Tomás (Alberto)-, él tiene un plan para poder pagar el costoso tratamiento para que su mujer se salve.

Los Salvatierra hacen las paces y Luis Alberto sigue al frente de las empresas

Tras seguir colocando las empresas Salvatierra entre las diez mejores del mundo, todos los accionistas coinciden en que Luis Alberto es quien debe seguir al frente de la empresa. Pero las ocupaciones de éste y Mariana, cada vez los alejan más y se extrañan como pareja, incluso lamentan todo lo que les ha tocado vivir porque no han podido ser felices.

Mirada, la hija mejor de Patricia Luna (Michelle Jurado) y Felipe Castillo (Antonio Fortier ) ya es toda una señorita y ahora se enfrenta al problema de que está embarazada, pero su novio la apoya incondicionalmente. Por su parte, Guadalupe (Mimi Morales), una de las secretarias de presidencia más eficientes y que ha dejado toda una vida en la empresa, cada vez está peor de salud, pues su salud se ha agravado considerablemente, por ello dejará de trabajar ya y los jefes le harán una fiesta de despedida. Tal y como lo hiciera tiempo antes, Socorro 'Coco' Buendía (Dobrina Cristeva), la jefa de todos los secretarios de presidencia.

Víctor Millán es padre de una niña adolescente de nombre Roberta (Estefi Merelles) y en su primera aparición junto con su nana, le recuerda que ese día su madre Ana Laura Medrano (Priscila Solorio) cumple 12 años de muerta, por lo que le pregunta si irán al panteón pero él le dice que tiene mucho trabajo y le promete que la llevará después. Pues esta preocupado por sacar a Soraya de la cárcel.

Luis Alberto siente en carne propia el desprecio que alguna vez le tuvo a Mariana

Entregada a su fundación, Mariana no le hace tanto caso a Luis Alberto y ahora él lamenta que después de que ella ha crecido como empresaria y se ha refugiado en el trabajo, pues no haya rose entre ellos o ningún roce de intimidad. Lo que lo orilla de nuevo a refugiarse a su vez, en el vicio y el alcohol. De repente, se encuentra a Constanza, una jugadora veterana que lo invita a conocer una nueva casa de juegos; en la primera noche le va muy bien, pero no siempre será así.

La dueña del lugar, lo convencerá de que sea su fiel cliente y al mismo tiempo ayudará a Soraya a vengarse de él hasta hacerlo que pise la cárcel. Por otro lado, Soraya logra salir de la cárcel y Víctor la lleva a su casa y la presenta con su hija Roberta, diciéndole que ella se va a quedar a vivir con ellos.

Luis Alberto le confiesa a su madre que ha vuelto a jugar, pero le dice que esta vez no será como antes, pues ahora tiene todo bajo control. Mariana ya se ha ido a la empresa y mientras está trabajando recibe una llamada que podría cambiarle la vida. Pues del otro lado del teléfono está el hombre que adoptó a Betito cuando era un bebé y ahora negociará con ella para entregarle a su hijo y poder darle el tratamiento que su esposa Rita necesita para que salve su vida.

"Los Ricos También Lloran" ha entrado en una nueva etapa muy interesante y para no perderte de los detalles, no dejes de ver la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas en sus últimas dos semanas.

Síguenos en