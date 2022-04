Soraya es detenida y enjuiciada por la muerte de León en Los Ricos También Lloran

En plena visita de su hermana postiza Mariana Villarreal o mejor dicho Mariana Montenegro (Claudia Martín), Soraya Montenegro (la hija legalmente adoptiva) de Rafael Montenegro (León Peraza) y su madre Teresa, ésta es detenida por lo policía como la principal sospechosa del brutal asesinato de León Alfaro (Víctor González) a sangre fría) en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Ella les confiesa que sí estuvo en su departamento pero que lo dejó 'bien'; no obstante Soraya no tiene escapatoria cuando le dicen que está detenida y será llevada a prisión. Soraya llora y les asegura que ella no fue la asesina. Mariana presencia lo ocurrido y no lo puede creer.

Luis Alberto no puede creer que después ser tan cercano a ellos -la familia Salvatierra-, León haya sido capaz de poner todos los medios para asesinar a su padre Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) y les agradece su colaboración al Comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco) y su socio y amigo Uriel López (Rubén Sanz).

Elena le confiesa a su hijo que estaba enamorada de León

Pero ahora es él quien quiere que ese crimen se quede impune tras la muerte de León y quiere que encuentren al Dr. Ignacio Benítez, quien le prometió a Don Alberto que su corazón mejoraría, y lo quiere hacer pagar por su maldad y su complicidad con León.

Después corre a ver a su esposo Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) a la oficina para contarle lo sucedido. Elena Suárez (Azela Robinson) los interrumpe porque quiere hablar a solas con su hijo, pues le confiesa que entre ella y León hubo una relación sentimental y lamenta mucho que Soraya -a quien tanto quiere-, haya sido capaz de arrebatarle la vida de esa forma tan violenta. Aunque Luis Alberto se sorprende, entiende a su madre y no la juzga.

Incluso, Elena le cuenta lo que Soraya le hizo creer, que si lo mató fue en defensa propia y que fue a defenderla a ella, por su forma tan cruel de actuar contra Elena. Pues hasta le hizo ver que tenía golpes por todo el cuerpo, que le han hecho creer a Elena que León la golpeó brutalmente, por lo que le dice qu eno pueden abandonarla a su suerte y éste la apoya.

La policía busca en los alrededores del departamento de León y dan con las pruebas de los papeles llenos de sangre en que Soraya había tirado cerca de la zona y serán llevados al laboratorio para ser examinados. En tanto, Elena, a quien Soraya la llama tía y hasta mamá, y es suegra de Mariana, mueve sus influencias y busca a un par de abogadas para que le ayuden a sacar de la cárcel a Soraya, después del juicio.

El par de abogadas le aconsejan a Soraya que debe declararse como inocente y que la mejor prueba de que actuó en legítima defensa, son los golpes que trae por el cuerpo (golpes que ella misma se hizo con la misma escultura de bronce con la que mató a León); pues el juez Martín Gómez Aguilar (Eugenio Cobo) que le va a tocar en el juicio se fija mucho en las evidencias, lo que podría ayudar a Soraya a salir libre. Soraya le agradece todo su apoyo a su 'mamá'.

Entre tanto dolor, Santiago le pide matrimonio a Britny y ella acepta

Por otro lado, y después de retomar su relación luego de que supuestamente perdieron a su bebé, Mariana platica con Luis Alberto y le dice que ahora le sorprende saber que es una Montenegro, y no sabe cómo pasó eso si en un principio andaba con sus tenis y su morralito en total modestia. Pero Luis Alberto le dice que lo que importa es que tiene un gran corazón y su verdadera identidad es como Mariana Villarreal de Salvatierra única e irrepetible.

Santiago Hinojosa (Diego Klein) le pide matrimonio a Britny Domínguez (Lore Graniewizs) y ella acepta pero le dice que quiere hacer las cosas bien, pues la mala experiencia que pasó con su ex Polo (Erik Díaz), le ha enseñado que no debe cometer más errores, así que le pide que hagan todo con calma y como debe ser.

Luis Alberto y Mariana van al panteón; él habla con su papá y le externa todo lo que lo ama y lo arrepentido que está por lo injusto que fue con Mariana. Por su parte, Mariana habla con Rafael Montenegro, y le agradece el amor que le tuvo a su mamá Virginia y el apoyo que le dio a su padre Pedro (Villarreal), el mejor que ha tenido. También le pregunta si él fue quien le regaló la muñeca japonesa que dice: "Nunca sabrás lo fuerte que eres hasta que tengas que demostrar tu fortaleza", y tras todo lo que le ha tocado vivir, cree que el momento ha llegado.

Las abogadas que que están trabajando en la defensa de Soraya conocen más sobre León y su vida y Luis Alberto se sorprende de ver que fue un traidor desde el primer momento. Les comunica a la familia que todos serán llamados al estrado y que sus respuestas tendrán que ser cortas y concisas.

El juicio final de Soraya

Han pasado dos semanas de la muerte de León y Soraya será juzgada en frente de los implicados y de la familia Salvatierra; Mariana o quiso asistir al juicio. La primera pregunta del juez es a Soraya para preguntarle cómo se declara, a lo que por supuesto dice que inocente. Sus abogadas presentan las primeras evidencias de los golpes que supuestamente León le hizo a Soraya.

Pero la contraparte -la policía que está investigando lo que realmente pasó en la muerte de León-, le lleva al juez, el arma con la que Soraya mató a León y la que se encontró en el jardín de la casa de Soraya. En su juicio Soraya argumenta que aunque lamenta ventilar situaciones familiares, dice que fue a vengar a su tía Elena, pues ellos mantenían una relación íntima y León sólo estaba ocupando a Elena y al mismo tiempo, traicionándola porque él estaba enamorado de Daniela Montesinos (Alejandra Barros).

Las mentiras de Soraya siguieron cuando contó que ante lo anterior, ella le dijo a León que le iba a decir la verdad a Luis Alberto, pero que supuestamente León le dijo que se callara o si no la iba a matar -por supuesto todo es una mentira-. No conforme con lo anterior, dijo que él empezó a pegarle con esa estatuilla que tiene en su manos el juez y ella no sabía qué hacer, por lo que logró arrebatarle la estatuilla y su objetivo solamente era "atontarlo", pero cuando vio que estaba muerto, se puso como loca.

Incluso dice que cuando lo vio muerto, agarró fuerzas de donde pudo y lo arrastró hacia al balcón para aventarlo. Jura a todos que fue en defensa propia y que lo único que quería es que se acabara esa pesadilla.

Todos juzgaron a León. Daniela dijo que el amor que León le tenía era totalmente enfermizo. Por su parte, Luis Alberto indicó que hizo espionaje empresarial y que él fue quien engañó al papá de Mariana, su esposa -ocasionándole el suicidio-, y echándole la culpa a él, lo que significa que desde hace años, León estaba actuando en su contra. Incluso cuenta que su padre siempre vio a León como un hijo pero él siempre les robó.

El Dr. Ignacio Benítez confiesa que el no operó a Don Alberto, sólo le hizo creer a León que así sería. Pero Daniela le reclama y Luis Alberto le ve con ojos de lumbre. En la cárcel, Soraya le pide perdón a Elena por revelar su relación con León pero aún creyendo en su inocencia, le pide que no se preocupe, pues el fin justifica los medios.

Tras discutir sobre la suerte que tiene Soraya, Sofía y Uriel, ésta va a abrirle los ojos a Elena a su oficina, pues le hace ver que ella y León eran amantes y no sólo eso, sino que además tiene sospechas de que ella tiene que ver con el envenenamiento de Mariana y le deja la tarjeta de la bruja Yolanda (Mayra Rojas) por si lo quiere constatar.

Don Eustaquio (David Rencoret) el padre de León, también declaró sobre León. Dijo que aunque su hijo siempre se avergonzó de él por ser un hombre humilde, un campesino, él lo buscó porque no quería morir solo, pero él le cerró las puertas de su casa y de su corazón.

Y cuando una de las abogadas dijo que ya no había otro testigo, Elena tenía una sorpresa a Soraya, pues el policía encargado de esclarecer el caso de León Alfaro, interrumpió a la abogada y dio al Sr. Juez, que Elena Suárez quería volver a testificar. Soraya se quedó helada, pues fue un revés que le jugó.

Elena dice que acaba de descubrir que Soraya y León eran amantes y pide permiso para dirigirle unas palabras a la acusada, el juez le concede dicho permiso. Soraya voltea a ver a Uriel López pero Elena le dice que no fue él quien lo delató y los reclamos comienzan diciéndole que ella siempre la quiso como una hija e hizo hasta lo imposible porque su hijo Luis Alberto se casara con ella.

El hecho de descubrir esa traición la está destrozando por dentro. Elena también se dirige al juez y le dice que él estaba vigilando a León a través de su detective y le muestra las evidencias a todos, el vídeo de lo que realmente pasó y cómo fue que mató a León.

También asistió el chico que la vio justo después de que Soraya matara a Matilde Vélez (Paola Toyos) quien era la empleada doméstica que le ayudó a envenenar a Mariana y por si fuera poco, la pistola con la que la mató, fue encontrada en la casa de Soraya.

Dos días después, el juicio se reanuda y concluye cuando el juez, después de haber descubierto que Soraya Montenegro mató a Matilde Vélez y a León Alfaro, le dicta una sentencia de 25 años de prisión. Soraya es llevada al reclusorio femenil y jura vengarse de todos, incluyendo a 'la maldita marginal' como llama a Mariana Villarreal.

Para seguir viendo más de "Los Ricos También Lloran", no te pierdas las últimas dos semanas de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

