Este 2021 ha significado para la guapa Sofía Rivera Torres su debut como actriz de telenovelas al estrenarse en “Si nos dejan” y la presentadora de televisión no pudo ocultar su emoción por el cercano lanzamiento de esta producción en México y aprovechó para presentar a Mabe, su personaje, poniéndole el toque sexy que tiene.

En un vestidito rosa, la conductora del programa “¡Qué importa!”, de Imagen Televisión, dio una probadita de la personalidad de Mabe, su personaje en “Si nos dejan”, y de la gran competencia que tendrá Mayrín Villanueva para quedarse con el amor de Marcus Ornellas en la ficción producida por Carlos Bardasano.

Tan sexy como ella, Sofía Rivera Torres fue catalogada por sus fans incluso como la nueva “sex symbol” de las telenovelas, pues amenaza que con su belleza impresionará a todos en “Si nos dejan” cuando modele con el vestidito rosa o con otros atuendos, a partir del 1 de noviembre, cuando se estrene el melodrama en México.

Lee también: Así se veía Jacky Bracamontes en Heridas de amor, su primer protagónico unitario

La conductora de televisión aprovechó su cuenta de Instagram para presentar a Mabe ante sus casi 700 mil seguidores y lo hizo a su estilo, luciendo un mini vestido rosa tejido de flores que apenas le cubría la retaguardia y dejaba admirar sus torneadas piernas, levantando suspiros al por mayor.

En esta ocasión, Sofía Rivera Torres dejó de lado los tacones y llevó unas sandalias blancas y gruesas, pues el lugar donde parece estar es al lado de una piscina, por lo que la imagen podría ser un fotograma de la telenovela donde recién va a la alberca.

Lee también: En cámara lenta, Sofía Rivera Torres modela curvas en bañador desde un yate

Con unas gafas de sol en la mano y desatándose el chongo en la otra, Sofía Rivera Torres mostró todo el arsenal que tendrá Mabe en la telenovela y mostró por qué será una rival dura de roer para Alicia, el personaje de Mayrín Villanueva en la ficción, pues ambas buscan el amor de Martín (Marcus Ornellas).

En “Si nos dejan”, Mabe será la pretendiente joven de Martín, con quien al parecer tiene muy buena química y muchas cosas en común, haciendo que Alicia dude del afecto del joven. Todo esto se develará cuando se estrene la telenovela el próximo 1 de noviembre.

“¡Dudes! Ya el 1 de Noviembre se estrena ‘Si Nos Dejan’ por Las Estrellas y no cabo en mí de la emoción de que ya conocerán a Mabe Rangel… no cabo, no cabo, no cabo. ¿Quién se le adelantó a México y ya la vio?”, escribió la presentadora de TV junto en la imagen de Instagram y recibió cientos de reacciones de sus fans, que le desearon mucho éxito.

“¡Tan bonita!”, “Yooo te veo acá en USA y ya se va acabar, tú muy bien, Sofi”, “Espectacular y hermosísima”, “¡Ya urge, saludos!”, “Mabe, tú eres adorable”, “Me encantas, sexy”, “Guapísima”, “Estás hermosa”, “Siempre fashion… saludos”, “¡Ya quiero conocer a Mabe!”, “¡Qué mujer tan divina!”, son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Síguenos en