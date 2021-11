Sofía Rivera Torres, la bella cómplice de Scarlet Gruber en Si nos dejan

La telenovela “Si nos dejan” lleva casi un mes al aire por el canal de Las Estrellas y uno de los personajes que más ha llamado la atención es el que interpreta Sofía Rivera Torres quien es la cómplice de Scarlet Gruber en esta ficción, una amiga que, pese a todo, tiene los pies muy bien plantados en la tierra.

La conductora de televisión debutó en las telenovelas este año con esta producción de Carlos Bardasano para Televisa y ha demostrado que tiene madera de actriz pues su trabajo ha sido impecable hasta el momento, haciendo el papel de Mabe Rangel, quien es la sensata y bella cómplice de la villana en la ficción.

Aunque Sofía Rivera Torres no está muy de acuerdo con lo que su amiga Julieta realiza para retener a Sergio Carranza, se limita sólo a darle algunos consejos, pero termina siendo su cómplice pues no la detiene, esto debido a que la estima mucho, sin embargo, no para de decirle sus verdades a la villana.

Lee también: Qué fue de Fernandita, la tierna sobrina de Bárbara Mori en Rubí

Aunque sus intervenciones no han sido muchas en lo que va de la telenovela, Sofía Rivera Torres ha mostrado su talento en la actuación en las ocasiones en las que ha salido a cuadro, generalmente acompañada de Julieta y “regañándola” por todas las cosas que hace sin pensar, sólo con el fin de quedarse con su amante.

Si algo ha demostrado el personaje de Mabe Rangel ha sido sensatez y trata de ser la voz de la conciencia de Scarlet Gruber, que nada más no entiende que sus acciones pueden salirle al revés y que quedarse con Sergio Carranza realmente no es un premio.

Lee también: En micro bikini estampado, Sofía Rivera Torres presume tremendos resultados

Es ahí donde Sofía Rivera Torres ha robado cámara no sólo por los consejos sensatos que le da a su amiga, sino también por presumir tremenda belleza que ha cautivado a los fans de “Si nos dejan”, quienes se han sorprendido por su talento en ésta, su telenovela debut.

Aunque el melodrama todavía está en una etapa muy temprana en México, hay que recordar que ya se transmitió en Estados Unidos por la señal de Univision y el personaje de Mabe Rangel dará un giro muy interesante y se convertirá en una gran rival de la protagonista Mayrín Villanueva, aunque eso se verá más adelante en la trama.

Por lo pronto, las intervenciones de Sofía Rivera Torres en “Si nos dejan“ se han limitado a “regañar“ a Julieta, quien con cada decisión que toma enturbia más su relación con Sergio Carranza, obsesionándose con él, mientras su amiga reprueba algunas de sus acciones.

Llegará el momento en el que Mabe Rangel brille con luz propia en la telenovela y entonces sí Sofía Rivera Torres dejará de ser la cómplice de Scarlet Gruber en esta ficción y tendrá su propio peso en la historia, sólo basta esperar un poco.

Síguenos en