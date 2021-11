Después de varios meses de espera, “Si nos dejan” llegó a las pantallas mexicanas y ello marcó el debut de Sofía Rivera Torres como actriz de telenovelas y ella lo presumió muy emocionada con sus fans en sus redes sociales.

Aunque se trata de un rol secundario, su personaje de Mabe Rangel ya tuvo sus apariciones en el primer capítulo de “Si nos dejan”, pues es la mejor amiga y confidente de Julieta, interpretada por Scarlet Gruber, quien en el melodrama de Televisa es la amante de Sergio Carranza, esposo de Alicia.

Sofía Rivera Torres no pudo ocultar sus sentimientos por su debut en telenovelas que lo presumió emocionada con una publicación en la que habló de su personaje y destacó que será la mejor amiga de “la otra”, pero no por ello cometerá los mismos errores.

La conductora del programa “Qué importa”, que se transmite por Imagen Televisión, compartió con sus más de 600 mil seguidores en Instagram una imagen de Mabe Rangel y da una breve descripción de su personaje, el cual ya vio la luz en la pantalla chica el lunes por la noche.

Cabe señalar que para Sofía Rivera Torres “Si nos dejan” marca su debut en telenovelas pues hasta el momento se había desempeñado exclusivamente como presentadora de televisión, por lo que ahora inicia una nueva etapa en su carrera.

“El día de hoy me puse un outfit menos polémico que de costumbre jajaja, guys and gals les presento a #Mabe Rangel. Mal llamada en todas partes Mabel, no sé por qué. Es el ejemplo de mujer que todas necesitábamos de chiquitas y LA mejor amiga. Esa que te dice tus verdades aunque sean difíciles de escuchar pero siempre está para ti”, escribió la conductora de TV.

“Al fin llego el día de conocerla ¡Y ES HOY! A las 9:30 pm no se pierdan #SiNosDejan por @canalestrellas”, comentó Sofía Rivera Torres justo unas horas antes del estreno de la telenovela, la cual tomó el lugar en el horario estelar que dejó vacante “La desalmada”.

Y es que en el primer capítulo de “Si nos dejan”, Mabe Rangel aparece aconsejando a Julieta, quien hace una rabieta porque Sergio le cancela un viaje a Venecia debido a que Alicia justo le regaló unos boletos para que fueran ellos para celebrar la obtención del Premio Nacional de Periodismo.

En la escena, Sofía Rivera Torres en su personaje le dice a Scarlet Gruber: “Me duele muchísimo decirte esto, pero él nunca la va a dejar”, tratando de hacer entrar en razón a su amiga, quien se aferra a su amante pese a saber que no está haciendo lo correcto.

