Sin protagonistas confirmadas, Vencer la Ausencia ya tiene fecha de estreno

Aunque ya se han especulado algunos nombres de actrices que podrían formar parte del elenco protagónico de "Vencer la Ausencia", lo cierto es que no hay nada confirmado; no obstante, la telenovela ya tiene fecha de estreno para el verano de este 2022.

El hermetismo en cuanto a las cuatro protagonistas de la cuarta entrega de la franquicia "Vencer" liderada por la productora Rosy Ocampo, sigue generando especulaciones en cuanto al elenco que conformará el melodrama; pues de sabe que a la líder de la saga, no le gusta ventilar sus planes hasta no concretarlos.

Pero todo parece indicar que "Vencer la Ausencia" ya tiene fecha de estreno para el próximo verano; la noticia habría sido dada a conocer en redes sociales por la propia plataforma ViX de Televisa Univisión en las últimas horas, a través de un comunicado que enuncia:

"VENCER LA AUSENCIA SE ESTRENARÁ EN JULIO. 'Vencer la Ausencia', la cuarta entrega de la exitosa serie de telenovelas 'Vencer' de Rosy Ocampo, se estrenará el lunes 19 de julio a las 20:30 horas [que en realidad será martes]. De momento, no hay aún protagonistas confirmados... Con información de 'Fórmula Espectacular' de Radio Fórmula. TelevisaUnivisión".

Dicho comunicado ha sido recientemente compartido por la propia Rosy Ocampo y luego, eliminado sorpresivamente de sus historias de su cuenta oficial de Instagram; la razón podría ser que está mal anunciada la fecha o que la empresa le ha prohibido que lo confirme a través de sus redes sociales.

Y por supuesto, la información de última hora, parece ser que no le ha caído tan bien a los fanáticos de la saga "Vencer" en el sentido de que ya se vislumbraban cuatro famosas actrices que formarían parte del elenco protagónico de la cuarta temporada de la saga.

Entre ellas figuran los nombres de Mayrín Villanueva que viene de protagonizar "Si Nos Dejan" (2021), Biby Gaytán, quien marcaría su regreso a las telenovelas luego de algunos años y de que estuviera confirmada por Juan Osorio para protagonizar la serie "Despacito, Muy Despacito".

El siguiente dúo de actrices que se unirían a "Vencer la Ausencia", serían Alejandra Barros que este 2022 ha marcado su regreso a Televisa tras figurar como esposa de Guillermo García Cantú en el remake de "Los Ricos También Lloran" (2022).

Y por último, la actriz Ariadne Díaz, quien luego de una pausa de tres años y de rechazar varios proyectos por decidir cuidar de su familia, así como de volver a la televisión con la serie "Mi Tío" que hizo junto a José Eduardo Derbez, y que se estrenará este 2022, estaría también regresando a Televisa.

Otros actores que suenan fuertes para el melodrama son Angélica Aragón que ya marcó su regreso a la televisora que la vio nacer y crecer como actriz con su participación como Delia en la bioserie de Vicente Fernández, así como Juan Soler -con quien estaría actuando de nuevo luego de más de dos décadas en "Cañaveral de Pasiones" (1998) y Jorge Salinas de "SOS Me Estoy Enamorando" (2021).

Diana Palacios Periodista

