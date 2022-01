Sin maquillaje y haciendo arreglitos estéticos, Livia Brito anuncia nuevo proyecto

Tras disfrutar unas merecidas vacaciones en Quintana Roo y compartir unas atrevidas y sensuales fotografías en las que presumió su perfecta silueta, ahora Livia Brito se volvió toda una sensación en las redes sociales al compartir que tuvo que recurrir a unos arreglitos estéticos para lucir hermosa en su próximo proyecto.

Fue a través de sus historias de Instagram que la protagonista de La Desalmada sorprendió a sus casi siete millones de seguidores al aparecer sin una gota de maquillaje y revelar que se encontraba con una doctora llamada Paola, quien se encargaría de hacerle un tratamiento estético en el rostro y en su pelo, pues se tiene que preparar para lucir radiante en su próximo proyecto.

"Ya les había contando que se me estaba cayendo el cabello, osea, literal, porque estaba muy presionada y tenía muchos problemas,pero ahora gracias a Dios estoy muy bien, pero obviamente tengo que seguir el tratamiento del cabello, duele poquito, son unas inyecciones", comenzó explicando la estrella de Televisa antes de que la doctora revelara que es lo que le iba aplicar.

Lee también: Ninel Conde comparte secreto para mantener su six-pack perfecto

Ante la caída de cabello que Livia Brito padece, la dermatóloga explicó que le iba a inyectar en el cráneo un medicamento para que el pelo salga un poco más grueso y se adhiera más cráneo. En otros de sus videos de Instagram en el que vuelve aparecer sin gota de maquillaje y con la misma especialista, la estrella de las telenovelas compartió que se haría otro arreglito estético pero ahora en su rostro.

"Pao que me vas hacer, me está diciendo la doctora Paola que esto me va a doler", explicó la originaria de Cuba. Por lo que segundos después la especialista indicó que le aplicaría a su paciente encimas, que sirven para quemar un poco de grasa localizada en la papada, las cuales también ayudan a pegar la piel para que quede totalmente tensa y mejor perfilada.

Ante los arreglitos estéticos a los que se sometió para lucir más bella en su futuro proyecto, la también empresaria prometió que compartiría a través de imágenes el antes y el después del tratamiento que se hizo en el rostro. "Les voy a mostrar los resultados, me voy a tomar unas fotos del antes y el después, no prometo ponerlas, pero el después sí lo pongo", finalizó la famosa.

Lee también: A sus 40 años, Cecilia Galliano presume silueta de quinceañera con colorido bañador

Cabe mencionar que aún se desconoce para que proyecto se alista Livia Brito, la idea de que la verán en otro proyecto les encantará a sus millones de seguidores por verla trabajar de nuevo, aunque no le pierden la pista en las redes sociales en donde la cubana constantemente los deleita con sus provocativas y sensuales fotografías en las que presume su escultural figura.

Síguenos en