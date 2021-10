En 2006, Angélica Vale se puso las gafas y dejó el maquillaje a un lado para protagonizar la telenovela “La fea más bella”, la cual fue el remake mexicano de “Yo soy Betty, la fea”, el melodrama colombiano, producido por RCN Televisión, más exitoso de todos los tiempos.

Como toda una profesional, la actriz y comediante hizo algunos cambios en su look y así se convirtió en Leticia Padilla, la protagonista de la historia, quien era una chica muy inteligente pero infravalorada por su aspecto físico, sin maquillaje ni nada que la hiciera resaltar.

A 15 años de “La fea más bella”, Angélica Vale volvió a aparecer con el rostro al natural y con lentes, como en su personaje de Lety en “La fea más bella” e hizo recordar a sus seguidores a Leticia Padilla, luciendo como ella, muy al natural.

Lee también: Lucía Méndez revela qué actriz le gustaría para remake de El extraño retorno de Diana Salazar

En un Live que la hija de Angélica María compartió en su cuenta de Instagram se dejó ver sin gota de maquillaje, con el cabello recogido y luciendo unas gafas muy similares a las que utilizó su personaje de Lety en “La fea más bella”, y desató la nostalgia entre sus fans.

Aunque propiamente el video de Angélica Vale no fue para hablar de “La fea más bella”, sí recibió muchos comentarios al respecto por parte de seguidores de la telenovela, que al verla inmediatamente la relacionaron con Lety y así se lo hicieron saber, manifestando que recuerdan con mucho cariño a su personaje.

Lee también: Marcus Ornellas resalta química con hija de Gabriel Soto en Si nos dejan

“Te amo, eterna Lety”, “Doña Leticia Padilla Solís”, “Sigues igualita, Dios te bendiga”, “Hola, Angélica, estás muy linda”, “Te extrañamos mucho, sigues igual”, “Si eres Lety salúdeme a Fernando Mendiola Sáenz”, “Qué bonita te ves en tu papel de Lety, muy buena novela”, le comentaron algunos, sin embargo, hubo otros a los que no les gustó que Angélica Vale apareciera sin maquillaje.

“Por qué te arreglas como Lety, eres muy guapa, arréglate tu cabello, suéltalo, alaciado si no te gusta ondulado y maquíllate y quítate esos lentes feos que te restan belleza. No eres Lety, eres Angélica Vale, la bella hija de una hermosa mujer como nuestra Angélica María… Tan delgada que estás no luces con ese atuendo que no te va de Lety… Con cariño”, le escribió una fan.

Y es que Angélica Vale suele lucir muy relajada y no se preocupa por estar siempre arreglada ante la cámara, demostrando que no teme lucir su belleza al natural como otras famosas y llevando su edad con dignidad pues a sus 45 años se ve muy joven.

Aunque es una de las artistas mexicanas más completas, la actriz no ha hecho telenovelas desde 2018 cuando participó en “Y mañana será otro día” y su trabajo más reciente en televisión ha sido como conductora del reality “La máscara del amor”, este año.

Síguenos en