Sin cirugías, así lucía Aracely Arámbula en Cañaveral de Pasiones

Con apenas 21 años de vida y tres telenovelas al hilo como "Prisionera de Amor" (1994) en la que debutó, "Acapulco, Cuerpo y Alma" (1995) y "Canción de Amor" (1996), y sin ninguna cirugía aún, así lucía la actriz Aracely Arámbula en "Cañaveral de Pasiones" en la que compartió créditos con Daniela Castro y Juan Soler, quienes protagonizaban el melodrama, también en 1996.

Aracely Arámbula, quien fue descubierta por su entrañable amigo Ricardo González -mejor conocido como el payasito 'Cepillín'- en 1990, cuando ella participaba para reina de una fiesta del pueblo de Santa Rita y él estaba de gira al interior de la república con su espectáculo circense, apenas empezaba a volar por el mundo del espectáculo en México. Pero 'el payasito de la tele' no se equivocó y le dijo que con tal belleza, ella sería la futura estrella que trajera al mundo de cabeza y así fue.

En tanto, "Cañaveral de Pasiones" fue un melodrama que producido por Humberto Zurita y Christian Bach para Televisa, le abrió las puertas para actuar en otros proyectos. No obstante, a sus 21 años, 'la Chule' todavía no pensaba en cirugías ni 'arreglitos' estéticos, por lo que era otra y lucía muy diferente a como lo hace hoy en día.

Por principio de cuentas, Aracely Arámbula lucía un cabellera castaña y su rostro no tenía estiramientos ni dependía de tratamientos estéticos como lo hace hoy en día, gracias a las tecnologías que ofrece su hermano, el doctor Leonardo Arámbula.

Y pese a que desde siempre tuvo sus curvas bien delineadas y ya vislumbraba en lo que se iba a convertir en la actualidad desde aquel entonces -hace 26 años-. La también cantante dio vida a Leticia Cisneros quien era hija del Dr. Alejandro Cisneros (Gilberto Román) y de Irma de Cisneros (Norma Lazareno) y hermana de Enrique (Roberto Miquel), con quien convivía el mayor tiempo y ésta la quería guiar por el buen camino.

Y en su rebeldía de adolescencia, Leticia cometía muchas locuras, como acceder a irse con su novio Guillermo Elizondo (Rodrigo Abed), que la enamoró al grado de que ella se entregó a él, pese a las advertencias que ya le había hecho su hermano Enrique de que él sólo la quería para acostarse con ella porque le gustaba, pero no la amaba.

No obstante, sin hacerle caso y chantajeada por Guillermo, Leticia se entrega con pasión y resulta embarazada. Su madre se entera y ve la manera de suavizar la situación entre su esposo y su hijo además de tener de enfrentar la penosa realidad con el padre de Guillermo, Rafael Elizondo (Tony Bravo).

Y gracias al melodrama, Aracely Arámbula empezaba a llamar la atención tanto del público como de los televidentes, quienes la fueron posicionando como una de las favoritas de las telenovelas y hoy en día, se puede decir que es un de las artistas más famosas de la pantalla chica de México, Estados Unidos y de otros países, gracias a la comercialización de "La Doña", tele serie de Telemundo que la terminó de catapultar a la fama internacional.

Por otro lado, la historia llegará de nuevo a la pantalla chica de Televisa, a través del canal Tlnovelas a partir del lunes 7 de febrero, que revivirá el amor entre Julia Santos Faberman (Daniela Castro) y Pablo Montero Rosales (Juan Soler); así lo anunció el sitio a través de su cuenta oficial de Instagram.

