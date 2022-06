Simón no supera la muerte de su padre y Mateo tiende una trampa a Julieta en La Herencia

Tras la crisis que tuvo, Simón del Monte (Emmanuel Palomares) les cuenta a sus hermanos cómo fue que el accidente que tuvieron en carretera él y su papá Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel) por el que murió y no puede superar su partida. Pues aunque aunque iba reclamándole todo lo que le hizo a su madre Catalina Arango de del Monte (Anna Ciocchetti), su muerte le duele mucho y él se culpa. Y por otro lado, Mateo (Mauricio Henao) le tiende una trampa a Julieta Millán (Paulina Matos) en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

Y es que, su silencio lo consumió tanto, que todo ese tiempo se sintió solo, sin el apoyo de sus hermanos. Y ése es el motivo por el que no podía asistir a la misa a la celebración del cumpleaños que tuviera en vida su padre, pero sus hermanos lo consuelan y Juan del Monte (Matías Novoa), le dice que no hay nada que hacer y que tiene que salir adelante.

La malvada Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) va a inquietar a Próspero Millán (Julián Gil) a su casa y le restriega en la cara que si no hubiera sido por ella, él no hubiera cambiado su apariencia y no habría evolucionado; él la ignora y la corre.

Fuertes revelaciones

Tras su visita a la hacienda, Sara del Monte Portillo (Michelle Renaud), alienta a Simón y le dice que ella también siente remordimiento de haber peleado por una herencia que no le corresponde, pero espera que su corazón sane así como el de él, tras la muerte de su padre. Pedro del Monte (Daniel Elbittar) se lleva a su hijo, el pequeño Tadeo Pérez Hernández (Andrés Ruanova) al despacho de la hacienda Santa Catalina, y le dice que él va a ser quien maneje todos los bienes de los del Monte cuando esté grande, pero sólo le pide una cosa, que no confíe en nadie, ni en su propia madre.

Pero el niño le dice que le reveló su secreto a su tía Sara de un tal Henry que perdió la vida a causa del propio Pedro y éste lo pone de su lado y le sonríe. Incluso, tras enterarse por boca de Tadeo sobre el tema, Sara está en la hacienda porque quiere hablar con Pedro al respecto.

Los demás hermanos hablan con Sara y la convencen de quedarse al festejo de Don Severiano y Pedro escupe su veneno aprovechando que están casi todos reunidos y les informa que Sara está esperando un bebé de Juan y que su hermano será padre por partida doble.

Sara, el centro de atención

Por su parte, Dante Alamillo (Sergio Basáñez) está haciendo sus maletas para irse de viaje a Estados Unidos a ver a sus hijos y Déborah llega a amedrentarlo; primero le reclama porque abrió la boca de más, pues Pedro ya sabe que Sara es hija de los dos. Y por otro lado, le revela que ella piensa que fue él quién le envió la botella para envenenarla pero él lo niega categóricamente.

Durante la misa en honor a Don Severiano, el sacerdote les pidió a la familia que se acercaran al altar a tomar la urna de las cenizas del mismo y Juan y Pedro se paran al mismo tiempo y le piden a Sara que lo haga, pero ella se niega, pues la esposa de Juan es Julieta Millán, pero Juan insiste en que ella es la única hija de sangre de Don Severiano. Por su parte y en silencio, Pedro piensa en su interior sobre que si supieran que ella no es una del Monte, todo mundo cambiaría su postura hacia ella.

Alondra Millán (Esmeralda Gómez) le cuenta a Jéssica (Nicole Curiel), que su hermana Julieta fue quien quiso matar a Sara tras ponerle un cadillo al caballo por debajo de la silla y tiene temor de que vaya a ser descubierta y su maldad le entristece.

Dante le dice a Déborah que Sara no corre peligro con Juan, pues él la va a proteger de Pedro, pero ella le cuenta que Pedro la amenazó con que quiere deshacerse del bebé de su hija y le pide que no se vaya a Estados Unidos si en realidad quiere a Sara que también es su hija.

En su bar, Salvador 'Chavita' Pérez (Roberto Blandón) le cuenta a Próspero Millán que le preocupa mucho su sobrino Cornelio Pérez (Diego de Erice), pues piensa que él fue quien envenenó a Déborah enviándole la botella de vino que se tomó.

Tras llegar a la hacienda, Doña Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda) le reclama a Juan el hecho de que haya excluido a su hija Julietita en la misma, pero él le dice que Julieta sí es su familia pero política. Mateo (Mauricio Henao) le cambia de tema y le pide que le avise para ayudarle a organizar el baby shower de Julieta, pues tiene un plan con su ex novia, la otra Julieta.

Déborah casi termina con el bebé de su hija Sara

Déborah le da un té a Sara con el fin de que aborte tras acordarse de que esa fue la orden que Pedro le dio, pero en el último momento se arrepiente y le dice que mejor no se lo tome, pues no sabe qué tipo de té le puede caer mal por el bebé. También le dice que piensa que Simón puede ser quien la envenenó pues la odia por haberse entrometido entre sus padres.

En la plática aprovechó para preguntarle por qué terminó yendo a la hacienda y ella le cuenta que fue porque quería hablar con Pedro sobre Henry, pues escuchó al niño decir algo sobre eso. Simón no deja de pensar los reclamos que le hacía a su padre y cada vez le remuerde más la consciencia de que no haya podido salvarlo.

Dante le enseña un documento a Juan y éste le dice que lo sabía. Pedro entra al despacho y le pregunta qué es lo que sabía y éste le dice que se refiere a que ya sabía que Dante no se va a ir de vacaciones.

Sara cuestiona a su madre sobre sus amantes

Sara le pregunta si fue amante de Dante, ella le dice que los hombres siempre han sido su debilidad. Pero Sara quiere saber si fue amante de él al mismo tiempo que fue de su padre Don Severiano.

Durante el baby shower, Mateo le tiende una trampa a Julieta en complicidad con su hermano Lucas (Juan Pablo Gil) quien conecta una televisión en circuito cerrado antes de que llegaran los invitados, con el pretexto de que Julieta le dijo que les quería mostrar algo a todos.

Tremenda trampa a Julieta que la hace confesar

Lucas pone música pero Mateo le dice a Julieta que tiene algo muy importante qué decirle y con la música ya no escucha por lo que le pide que vayan a la cocina. Ésta accede y Mateo le dice que no mienta, que acaba de descubrir que el hijo que espera no es de Juan sino suyo. Ella lo niega en un principio pero luego lo acepta y para esto, todos los presentes en la sala -incluyendo a Juan, sus padres y hermanas-, ya han escuchado toda su confesión.

Cuando salen de la cocina, todo mundo se le queda viendo a Julieta con ojos de desprecio y en silencio... Si quieres ver qué más pasará en "La Herencia, Un Legado de Amor", no te pierdas las últimas semanas de la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

