Simón ataca a Sara y la echa a la calle en medio de la lluvia en La Herencia

La herencia que están peleando los cinco hermanos del Monte Arango y la única mujer del clan que es Sara del Monte Portillo (Michelle Renaud), está causando miles de problemas entre los seis hermanos, hijos todos del fallecido patriarca Severiano del Monte (Leonardo Daniel); pues aunque sus hijos son de dos mujeres, Simón (Emmanuel Palomares) es uno de los que más problemas tiene contra Sara -su hermana-, y por ello, la echa a la calle en medio de la lluvia en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

Pues en medio de una discusión que hubo entre Sara y Simón que escuchó su otro hermano Lucas (Juan Pablo Gil) -uno de los hermanos más comprensivos y que mejor relación tiene con Sara-, pidió que pararan la discusión pero Simón no se quedó callado y reveló que él sabía de la existencia de Sara desde que era un niño.

Pues cuando él era un niño y su madre Catalina Arango del Monte (Anna Ciocchetti) aún vivía, él presenció la visita de Déborah Portillo Peralta (Elizabeth Álvarez), quien le echaba en cara a Catalina que ella sí había sabido ser mujer para Severiano del Monte y fue quien le dio a su única hija (mujer).

Lee también: Roy Rojas, el productor que quiere renovar las telenovelas en Televisa como La Herencia

El pasado lo lleva a odiar a Sara

Y Catalina le hizo ver que su acercamiento a ella fue una traición, pues sólo se acercó para hacerles daño. Pero Déborah le insistía que si ella hubiera sabido cuidarlo y apapacharlo como se debe, él nunca hubiera puesto los ojos en otra mujer.

Y volviendo a la realidad, Lucas le preguntó a Simón que por qué nunca les dijo nada pero él argumentó con lágrimas en los ojos y su evidente coraje que no lo hizo por proteger a la familia de la "trepadora", como llama a Sara y de su madre, a quien no puede ver ni en pintura; pues nunca pensó que tuvieran el descaro de aparecerse en sus vidas.

Sara reacciona y le reprocha su odio

Pues le dice a su hermano que un día se va a tragar todas sus palabras o en el peor de los casos se va a ahogar en ellas porque tanto odio y tanto veneno no lo resiste el cuerpo. "Como mi madre, que se tuvo que tragar todo o que su madre le hizo", le contestó Simón a Sara.

Y por si fuera poco, Simón la cuestiona sobre si su madre no le contó que ella le pidió a Severiano que se divorciara de Catalina para que se fuera a vivir con su madre Déborah y con ella y por su culpa, su madre terminó muerta.

Lee también: Tras la pasión que desatan sus labios Sara se entera de que Juan no es su hermano en La Herencia

Sara le dice que ella no sabía nada de eso, pero Simón insiste en que sí lo sabía, por eso ella y su madre planearon ir a meterse a la hacienda inmediatamente después de que su papá Don Severiano, murió; pues sabían que de ahí podían obtener mucho. Sara le dice que ella no está ahí por la herencia de los del Monte, pues ella siempre se ha ganado el dinero con trabajo y ya está acostumbrada a que algunos hombres la subestimen como lo está haciendo él en ese momento.

Pero la discusión llegó a tal grado que Lucas le pidió a Sara qu se fuera a su recámara para no seguir discutiendo con Simón y ella le dijo que iba a luchar por el legado de la familia y por el amor que siente por Juan (Matías Novoa).

Simón la agarra y la jalonea y no permite que se suba a su recámara, pues sus recuerdos de lo que presenció entre su madre y la madre de Sara hace que sienta aún más odio por ella. Así que la jalonea, la carga imposibilitándola y la saca de la hacienda en plena lluvia; incluso la tira al lodo.

Lucas y Adela Cruz (Amaranta Ruiz), quien justo estaba la hacienda trabajando, tratan de detener a Simón pero no pueden. Por su parte Sara le dice que esa humillación no se la va a perdonar nunca. Lucas le advierte a Simón que Juan tiene que saber esto pero Sara le dice que no lo va a saber porque ella no es como Simón, pero le advierte que haga lo que haga, ella nunca va a irse de la hacienda.

Lucas le advierte a Simón que cuando se de cuenta de que Sara es una mujer buena se va a arrepentir. Por su parte, toda enlodada, Sara va la capilla de la hacienda y habla con su papá, pues le reprocha que por su culpa el odio de sus hermanos hacia ella es tan grande.

El capítulo 28 estuvo muy fuerte en cuanto a la relación de Simón y Sara pero si quieres saber qué más va a pasar, no dejes de ver "La Herencia, Un Legado de Amor" de lunes a viernes alas 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en