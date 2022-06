Silvia Navarro y Cristián de la Fuente volverían como protagonistas de novela después de 10 años

Ellos fueron una pareja que literalmente sacaron chispas de a pantalla chica en 2012 cuando protagonizaron la telenovela "Amor Bravío"; y este 2022, tras vislumbrarse la participación protagónica de Silvia Navarro en una nueva aventura, podría volver a coincidir en los foros de grabación con el actor Cristián de la Fuente, una década después.

Fue en súper producción de Carlos Morena Laguillo "Amor Bravío" que la pareja de Silvia Navarro y Cristián de la Fuente hicieron soñar con su historia de amor. Y tras figurar ambos en producciones como la telenovela "La Suerte de Loli" (2021), o reality show "Así se Baila" (2021) de Telemundo, todo parece indicar que volverían a pisar los foros de Televisa San Ángel, juntos.

Pues en redes sociales suenan muy fuerte sus nombres y luego de una década, de haber protagonizado telenovela, se dice que ahora se ambos actores se unirán a la nueva telenovela de Nicandro Díaz "Los Caminos del Amor", remake de la telenovela chilena "El Camionero" (2016).

Después del éxito de "Mi Fortuna es Amarte" (2021), el productor Nicandro Díaz, se encuentra más listo que nunca para volver a cautivar al público telenovelero de Televisa. Y luego de que el propio actor juvenil Carlos Said que viene de "Si Nos Dejan" (2021), confirmara su participación estelar en modo protagonista juvenil, ya se empiezan a escuchar más nombres para la producción.

Por otro lado, el productor lanzó una convocatoria a través del programa "Hoy" y redes sociales como Instagram, para buscar a la pequeña que será la niña por la ue esta historia florezca. Pero además de ello, se ha dicho que luego cuatro años de no figurar en historias de Televisa, siendo la última "La Candidata" (2016-2017) como Regina Bárcenas Ríos de San Román, la guapa actriz sería la protagonista adulta de "Los Caminos del Amor".

Y en cuanto a Cristián de la Fuente, el actor chileno de 48 años de edad, fue en la cuenta de Enrique González, un sitio telenovelero de Instagram, que ha revelado: "Se rumora que @iamdelafuente y @silvianavarroyya sean los nuevos protagonistas de la telenovela de @loscaminosdelamor.tv con su gran productor @nicandrodiazof".

El rompecabezas sobre el elenco de "Los Caminos del Amor" está empezando a armarse y otros nombres ya han causado revuelo por su participación. Se trata de nuevas cras y actores veteranos que no paran de trabajar y que han tenido participación en varios melodramas al hilo.

Al momento se desconocen qué es lo que tiene bajo la manga el productor Nicandro Díaz, pero seguramente volverá a agradar al público con sus historias y sobre todo, con el elenco que por lo regular es de calidad en sus producciones.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!