Silvia Navarro satisfecha y feliz con La suerte de Loli

Luego de que Telemundo recuperara rating con la telenovela La suerte de Loli tras llegar a la cima en sus últimos capítulos, Silvia Navarro, protagonista del melodrama confesó que se siente muy feliz y agradecida de haber formado parte en está gran historia que llegará a su fin este 21 de junio.

Fue durante una entrevista a la revista People en Español que la famosa actriz que ha protagonizado diversas telenovelas en TV Azteca, así como Televisa y ahora Telemundo, quien confesó que está más que satisfecha con la respuesta del público hacía La suerte de Loli.

"Nuestra intención desde el principio era hacer reír a la gente, que en los momentos más complicados de la pandemia pudiéramos ser como un remansito donde se la pasaran bien, donde se rieran, donde disfrutaran de las locuras de todos los personajes", expresó la famosa vía teléfonica.

Silvia Navarro expresó que en esté proyecto se la pasó increíble, además de que se sintió muy segura, pues se tomaron todas las medidas necesarias ante la pandemia de coronavirus.

"Y personalmente yo me la pasé bomba. Telemundo siempre tuvo todos los cuidados necesarios, todos los protocolos de covid para que el trabajo se hiciera sin miedo, que nos pudiéramos cuidar, que la disfrutáramos… La verdad yo me siento muy satisfecha de haber podido ir a trabajar en un ambiente seguro y lleno de todo el amor que se dio", señaló.

Cabe señalar que con La Suerte de Loli, Silvia Navarro hizo su debút en Telemundo y es la primera vez que protagoniza y trabaja fuera de México. Además la famosa de 42 años reconoció que jamás hubiera podido lograr grabar fuera de su país sin el apoyo de su familia y de su ex pareja.

"Tengo la fortuna de contar no solamente con mi familia, que son mi primer apoyo -incluido el papá de mi hijo, que es parte fundamental para poder hacer las cosas-, el apoyo de gente que está siempre a mi alrededor, que trabaja conmigo y que son amigos, entonces gracias a ellos es que pude moverme porque obviamente las jornadas laborales en los proyectos de televisión son de muchas horas y si no hubiera tenido la fortuna de la ayuda a mi alrededor me hubiera sido imposible", señaló la protagonista de Cuando seas mía.

Silvia Navarro aprovechó el espacio para agradecer a todos sus fans el apoyo que le han brindado durante todos sus años de carrera artística.

"Eso es lo más bello que hay en el planeta.No hubo un solo día que yo no recibiera detalles en el foro, mensajes… Hoy por hoy me entero de la historia y la sufro y la vivo gracias a ellos, así que te utilizaré a ti y a People en Español para agradecerles a cada una de las personas que me dedicaron su tiempo, no solo en ver la historia, sino en compartirla, en hablarnos, en decirnos, en hacer bromas, en jugar con los personajes, en volverse parte de esto... Muchísimas gracias a todas", expresó Navarro.