Silvia Navarro regresa a las telenovelas de Televisa tras cuatro años

Tras los rumores que ponen a Silvia Navarro como la protagonista de la nueva telenovela de Nicandro Díaz, la actriz sí regresará a Televisa pero no como se especula, sino más bien con una participación especial en un melodrama que actualmente está en etapa de preproducción.

Desde hacer varios días en cuentas fandom de melodramas en redes sociales se menciona el nombre de la actriz de “Mi corazón es tuyo” como la posible protagonista de “El camionero” (o “Los caminos del amor”), sin embargo, el comunicador Alejandro Zúñiga destapó que la histrionisa sí regresa a las Telenovelas de Televisa, pero no para la producción de Nicandro Díaz.

Lo anterior confirma el regreso de Silvia Navarro a San Ángel tras cuatro años de ausencia pues su última producción ahí fue “Caer en tentación”, entre 2017 y 2018, antes de dar el paso a Telemundo, donde protagonizó “La suerte de Loli”.

Hará aparición especial en este melodrama

En su programa de YouTube de telenovelas, Alejandro Zúñiga confirmó en exclusiva que la protagonista de “Catalina y Sebastián” sí vuelve a Televisa pero, a diferencia de lo que se había especulado, será con una actuación especial en el nuevo melodrama producido por Carlos Moreno Lagunillo.

“En las redes se decía que Silvia Navarro podría ser la protagonista de Nicandro Díaz, yo no sé si va a ser o no, no puedo asegurarles eso, lo que sí les puedo confirmar en este momento es lo siguiente: Silvia Navarro hará actuación especial en ‘Mi secreto’”, afirmó el comunicador.

Agregó que todavía no se sabe qué personaje interpretará la actriz pero sí es un hecho que formará parte del elenco con una participación especial y “esto marca su regreso a Televisa. Yo creo que no va a protagonizar la de Nicandro (Díaz)”, dijo.

Alejandro Zúñiga se mostró escéptico respecto del rumor que pone a Silvia Navarro con el rol principal de “El camionero” debido a que la actriz mexicana recientemente firmó un contrato con una plataforma de streaming para grabar tres proyectos y una telenovela le quitaría mucho tiempo.

El periodista recordó que la mexicana ya ha trabajado anteriormente con Carlos Moreno en producciones como “Cuando me enamoro” y “Amor bravío”, “con ese productor tiene un trato de mucho tiempo y ahora hará una participación especial”.

De esta manera, Silvia Navarro estará de vuelta en Televisa con el melodrama que será protagonizado por Macarena García, Isidora Vives, Diego Klein y Andrés Baida, y se estrenará durante la segunda mitad de 2022. Mira el video a partir del minuto 33.

