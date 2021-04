Siete remakes de las telenovelas más exitosas que fueron un rotundo fracaso

Dicen que segundas partes nunca fueron mejores y en este caso, los remakes de las telenovelas más soñadas entre la época de los años 1960 al 2000 que han sido una y otra vez recreadas por los expertos en el drama no han convencido al público -pese a su gran producción-, por lo que en comparación con la historia original o mejor realizada, que más huella dejó en el público, ha sido un rotundo fracaso.

Títulos de telenovelas existen bastantes y las mejores -que han sido producciones originales pero remakes muy bien llevados-, también han tenido una nueva versión, que a veces funciona y otras no. Empresas como Televisa, Telemundo, Univisión, TV Azteca, RCN o Venevision, son las televisoras con más auge en América, que han tenido reconocimiento a nivel mundial.

Es por ello, que éstas son las algunas de las telenovelas que han sido remake y que en su mayoría, no han tenido el mismo éxito que su historia original, ¿las recuerdas o simplemente te pasaron de noche estos remakes? ¡averígualo!

La Pícara Soñadora (1991)

"La Pícara Soñadora" fue una historia original de una telenovela argentina bajo el mismo título de 1956. Sin embargo, fue entrada la década de los 90's, que el productor Valentín Pimstein, se encargó de llevar a Mariana Levy y Eduardo Palomo -ambos actores fallecidos- al que sería una de sus telenovelas más exitosas de todos los tiempos.

Fue en 2005 que la misma historia bajo el nombre de "Sueños y Caramelos" producida por Carlos Moreno Laguillo, fue llevada a la pantalli chica de la misma televisora mexicana colocando al frente del melodrama a Alessandra Rosaldo y René Strickler; sin embargo, pese a que se veían muy bien como pareja, no convencieron al público.

Corazón Salvaje (1993)

"Corazón Salvaje" (1993), protagonizada magistralmente por Edith González, Eduardo Palomo con las participaciones antagónicas de Ana Colchero y Ariel López Padilla, fueron un éxito rotundo, pese a que la historia había sido llevada a la pantalla de cine por primera vez anteriormente y la historia se colocaba como la tercera adaptación para televisión, producida por José Rendón, también tuvo un fuerte impacto en los televidentes.

Y aunque la historia, bajo el mismo nombre de "Corazón Salvaje" fue protagonizada por Aracely Arámbula -con un personaje doble de la buena y la mala-, Eduardo Yáñez y Christian de la Fuente en 2010, Univisión la quitó del horario estelar en Estados Unidos; pues en comparación con la historia de hacía siete años atrás, no causó el mismo impacto en el público.

Cristal (1985)

"Cristal" (1985) fue interpretada por Jeannette Rodríguez y Carlos Mata con la participación antagónica de Lupita Ferrer producida por la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV). Historia de Delia Fiallo que se desarrolla en el mundo de la alta costura venezolana.

Misma que fue llevada por Salvador Mejía bajo el títuo de "Trunfo del Amor" (2010) con Maite Perroni y William Levy, Victoria Ruffo y Daniela Romo; sin embargo, pese a que en México tuvo algo de éxito, no fue así al llevarla a otros países.

Rebelde (2004-2006)

"Rebelde" (2004-2006) Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Zoraida Gómez, Eleazar Gómez, Angelique Boyer, MIchelle Renaud, Julio Camejo, Leticia Perdigón, Juan Ferrara, Ninel Conde, fueron algunos de los actores que hicieron de la historia todo un éxito en México y decenas de países en el mundo, que dicho sea de paso, llevó a tocar los cuernos de la luna al grupo musical RBD que surgió del melodrama producido por Pedro Damián y que ha sido un fenómeno mundial.

Y pese a que 14 años después el mismo Pedro Damián intentó llevar de nuevo la historia de estos jóvnes a la pantalla bajo el nombre de "Like, la leyenda" (2018), no fue lo mismo. La historia con el mismo tinte que "Rebelde" pero con el plus de la tecnología en todo su esplendor, fue interpretada por el elenco juvenil conformado por Mararena García, Santiago Achaga, Ale Müller, Roberta Damián, Víctor Varona González, Anna Iriyama, Mauricio Abad.

Parientes pobres (1993)

"Parientes pobres" (1993) fue una historia producida por Carla Estrada para Televisa, que conformó su elenco con Lucero, Ernesto Laguardia, Claudia Ramírez, Nuria Bages, Rogelio Guerra, Juan Manuel Bernal, que trataba de una familia que había tenido que irse a vivir con una familia adinerada tras la muerte del patriarca de la famililia pobre; su hija le jura que saldrán adelante.

Así mismo, MaPat López, recreó la historia bajo el título "Juro que te amo" (2008), protagonizada por Ana Brenda Contreras y José Ron, Alexis Ayala y Paty Navidad con las interpretaciones antagónicas de Marcelo Córdoba. También estuvo estelarizada por la primera actriz Cecilia Romo. Esta vez, el juramento de amor fue entre los protagonistas, no entr padre e hija. Tampoco convenció al público en comparación a la primera versión.

Floricienta (2004)

"Floricienta" (2004) novela argentina producida por Cris Morena a través de RGB Entertainment y transmitida por Canal 13, que fue llevada a Disney Channel y estuvo protagonizada por Florencia Berttoti, Juan Gil Navarro, Benjamín Rojas y Lali Espósito; con dos temporadas, su éxito en la pantalla chica fue rotundo.

Sin embargo, la historia fue recreada en 2007 por Pedro Damián bajo el título de "Lola, érase una vez", que fue protagonizada por Eiza González y Aarón Díaz y antatonizada por Grettell Valdez, Lorena Herrera, Salvador Zerboni, Karla Cossío y tuvo la actuación estelar de la primera actriz Betriz Moreno. Sin embargo, pese a la presencia de Aarón Díaz, la diferencia de edad entre los protagonistas y alguno que otro detalle de la producción, no le llegaron "ni a los talones" a "Floricienta".

Yo soy Betty, la fea (1999)

"Yo soy Betty, la fea" (1999) es un clásico de las telenovelas que a más de veinte años de haber sido escrita y producida por el finado genio colombiano Fernando Gaitán, sigue siendo un éxito rotundo en plataformas como Netflix y algunas televisoras del mundo. Ha sido llevada a la pantalla chica más de cuatros veces. Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Lorna Paz, Luis Mesa, Julián Arango, Ricardo Velez, Mario Duarte, fueron los encargados de dar vida a los fabulosos personajes, con los que sin duda alguna, millones de televidentes se identifican.

En México, fue recreada por Rosy Ocampo bajo el nomre de "La fea más bella" (2006), quién depositó su confianza en Angélica Vale y Jaime Camil para dar vida a los personajes protagónicos; Elizabeth Álvarez, Paty Navidad, Raúl Magaña y Serio Mayer, interpretaton al famoso cuarteto que hacía temblar a los personajes protagónicas. Agustín Arana y Luis Manuel Ávila, fueron los encargados de interpretar a dos personajes claves de la historia, quienes "asesoraban" a los protagonistas para poder lleavar a cabo sus planes de venganza.

Sin embargo, aunque en México tuvo mucho éxito, debido a que en cada uno de los personajes, los fanáticos de la historia veían a los auténticos actores, quienes interpretaron a los personajes que enamoraron a toda América y otros continentes, evidentemente, no tuvo el mismo éxito de la telenovela colombiana más famosa de todos los tiempos.