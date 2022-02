Si nos dejan: Scarlet Gruber asegura que a Julieta le faltó amor propio

Tras el éxito de Si Nos Dejan, protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, Scarlet Gruber no tiene más que agradecimiento por todo el apoyo que recibió la producción durante su tiempo al aire, sin embargo, resaltó la importancia de tocar temas de amor propio en la ficción, pues como Julieta hay muchas mujeres en la actualidad.

"Me siento muy feliz y muy bendecida de tener tanto apoyo del público, los ratings fueron espectaculares y creo que para un actor esa es la recompensa más grande que puedas tener, saber que el público lo ha aceptado y disfrutan del trabajo. Sabía que teníamos un gran proyecto en las manos y lo atribuyo a que nos convertimos en una familia, todos nos llevamos increíble, y cuando hay esa química en un equipo definitivamente traspasa pantallas", destacó Scarlet Gruber en entrevista telefónica.

La producción de Carlos Bardasano y con Leonardo Padrón como guionista, dejó a la venezolana muy satisfecha con su personaje de Julieta, que si bien fue la antagonista, le dejó grandes enseñanzas. "Julieta me retó en todos los sentidos, esa forma de ser que tiene tan transparente y segura de sí misma me transformó como persona", señaló.

"Además era toda una transformación, era una hora y media de maquillaje y vestuario para transformarme en esta diva y para mi fue espectacular sentirme así todos los días, entonces me deja esa seguridad en mí misma", destacó la actriz, de 33 años.

Respecto a que su personaje le faltó amor propio, la actriz y bailarina venezolana lamentó que aún en la actualidad haya mujeres que se valoren. “Es muy lamentable, porque creo que si las mujeres nos damos cuenta de nuestro valor propio, de nuestro amor propio y si lo encontramos en nosotras mismas, lo vamos a poder encontrar en alguien más que esté libre para vivir en ese amor de pareja”.

En cuanto a que le diría a Julieta, Scarlet indicó; “Como Scarlet, le diría a ‘Julieta’: ‘amiga date cuenta’, le diría que encontrara su amor propio, que sea más segura en sí misma y que se dé cuenta de que se merece muchísimo más que el amor que le está ofreciendo ‘Sergio Carranza’, sé que está con él porque lo admira, pero definitivamente merece algo más”, dijo la actriz.

Tanto para construir a su personaje como para seguir forjando su sueño, la venezolana tiene el apoyo de sus padres, sobre todo el de su madre, Astrid, quien también tuvo una carrera en la actuación y destacó con su rol como Vilma Altamirano en la telenovela Secreto de Amor (2001).

"Mi mamá me ha guiado a través de toda mi carrera y me ha formado en la profesional que soy hoy, desde chiquita me inculcó muchísima disciplina para ser una actriz realmente profesional y eso se lo agradezco muchísimo. "Mi papá también está súper orgulloso y eso me emociona mucho, que ellos también disfrutan de mi trabajo, me mandan videos de las escenas que les encantan y es una recompensa divina sentir ese apoyo", expresó.

Gruber estaba contemplada para formar parte de la nueva producción de Giselle González, sin embargo, le llegó otra oportunidad con una plataforma de streaming, un rol del que aún no puede hablar, pero que asegura significa un paso importante en su carrera, aunque no quita el dedo del renglón de Televisa.

