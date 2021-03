Sherlyn habla de su regreso a las telenovelas tras cumplir el sueño de ser mamá

Tras conseguir el sueño de convertirse en madre y vivir la etapa más maravillosa de su vida con su pequeño, Sherlyn está lista para regresar a las telenovelas y ya tiene un proyecto en puerta, con el cual está muy ilusionada.

Ahora que su bebé está cerca de cumplir el año, la bella actriz consideró que ya es momento de retomar su carrera artística, pues aunque también se ha desarrollado como empresaria, extraña los foros de televisión.

Así lo afirmo, Sherlyn en una entrevista con el programa ‘Hoy’, de Televisa, donde además dio a conocer que en breve comenzará con el rodaje del nuevo proyecto en el que participará y está muy emocionada pues ello marca su retorno a las telenovelas, pues será con el productor Juan Osorio.

Muy emocionada, la actriz de ‘Amores verdaderos’ habló sobre su personaje, del que reveló será una villana, aunque no dio mayores detalles al respecto pues dijo, no tiene permitido contar mucho sobre el proyecto.

“Tenía muchas ganas de regresar a trabajar, un día platicando con Juan Osorio me dijo ‘mi amor, ya es momento, quiero que vuelvas a trabajar pero no te voy a meter desde el principio porque todavía está muy chiquito André’, y de pronto un día me habla y me dice ‘oye, mañana tenemos fotos’, y yo así de ‘no, no, el pelo, las uñas’, sentía que no estaba lista”, reveló la histrionisa originaria de Guadalajara.

Sherlyn señaló que Juan Osorio se encargó de hacerla sentir como en casa pues la recibió con una palabras de respaldo que la hicieron encajar de manera inmediata, por lo cual, está muy agradecida con el productor por ese recibimiento y agregó que ahí le reveló que sería la villana de la telenovela.

“Muy malvada, y saca adelante a sus hermanas pero se enamora del personaje de Mané (De la Parra), y resulta que tiene una novia que no nos encanta, pero es lo de menos”, indicó la actriz de Camaleones, quien agregó que no ha llevado a su hijo a los foros aún.

Por otra parte, Sherlyn sostuvo que hoy se siente más segura y su percepción de la vida ha cambiado tras convertirse en madre, pues ahora sabe que debe ser más fuerte pues ya tiene a alguien que la necesita.

“Descubrí que mi forma de evaluarme es en medida de lo que me amo, me respeto y me llevo bien conmigo, en medida de las veces que veo sonreír a mi hijo y que veo que está seguro, me lo dijo mi papá, ‘es un niño súper seguro’, y entonces creo que estoy haciendo bien mi trabajo”, sostuvo la histrionisa tapatía.

Ya sólo será cuestión de tiempo para ver nuevamente a Sherlyn en la pantalla chica y sus fans están a la espera de que aparezca, pues hacerla de villana no es algo que desconozca y, sin duda, podría ser una de sus mejores interpretaciones.