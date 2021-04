Shakira y la razón por la que se negó a salir en Betty, la fea

Shakira es mundialmente reconocida por su música, que la ha llevado a ser una de las cantantes latinas más exitosas de todos los tiempos, sin embargo, pocos saben que estuvo a nada de formar parte del elenco que de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, producida por RCN Televisión.

Sí, la intérprete de “Antología” iba a aparecer en las últimas escenas del aclamado melodrama, justo cuando el personaje de Beatriz Pinzón, al que le dio vida la actriz Ana María Orozco, sufriría un cambio de look con el que mejoraría muchísimo su imagen.

No obstante, la participación especial de Shakira no pudo ocurrir por cuestiones ajenas a la cantante y a la producción, pues existieron algunos detalles que hicieron imposible que las escenas fueran grabadas, reveló el diario El Tiempo.

En aquel tiempo, la cantante barranquillera gozaba de las mieles del éxito luego que su disco “¿Dónde están los ladrones?” había sido bien recibido por sus fans y llevaba un buen número de ventas, además que sus sencillos sonaban en los primeros lugares de la radio.

La producción le hizo la invitación a Shakira, quien aceptó gustosa aparecer en la telenovela. Su participación se reducía a apoyar a Beatriz Pinzón con su cambio de imagen, pero, aunque todo estaba dispuesto para que ocurriera, finalmente no se pudo.

El problema que la producción no pudo sortear es que la cantante se encontraba en Estados Unidos y solicitó que las escenas en cuestión fueran rodadas en dicho país, lo que significaba que parte del crew tendría que trasladarse al lugar, algo que suponía un gasto extra, pero esa no fue la razón real por la que no se grabaron las secuencias.

El conflicto fue que miembros del equipo de producción no tenían visa americana y al solicitarla a la embajada les fue negada hasta en tres ocasiones, pese a que pudieron comprobar que sólo irían a grabar unas escenas y regresarían a Colombia.

La imposibilidad de Shakira de trasladarse a Colombia por motivos de trabajo hizo que finalmente todo quedara en un intento y no se concretó su participación en la telenovela más exitosa de la historia, como lo confirma un record Guinness.

Pese a este contratiempo, la trama de “Yo soy Betty, la fea” no sufrió ninguna alteración y la escena se rodó en Cartagena, Colombia, y fue el personaje de Catalina Ángel el que ayudó a la protagonista a cambiar su imagen con la que, de una vez por todas, conquistó a Armando Mendoza.